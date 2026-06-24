Dorota Wellman nie jest zazdrosna o męża? Tak go podsumowała. Partner na medal!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-24 15:49

Jedna z najważniejszych postaci stacji TVN słynie z tego, że pilnie strzeże prywatności swojej rodziny i celowo unika aktywności w mediach społecznościowych. Dorota Wellman zrobiła jednak ostatnio drobny wyjątek i opowiedziała o swoim mężu Krzysztofie Wellmanie. Prezenterka z humorem opisała jego wyjątkową cechę!

Dorota Wellman nie unika niewygodnych tematów i chętnie wspiera różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Gospodyni programu "Dzień Dobry TVN" regularnie gości w polskich domach za sprawą telewizji, ale sama nie wpuszcza kamer do swojego domu. Dziennikarka rzadko mówi o sprawach prywatnych, a rodzinę i przyjaciół chroni przed blaskiem fleszy w bezkompromisowy sposób. Niedawno postanowiła jednak zabrać głos na temat swojego małżonka, Krzysztofa Wellmana.

Wellmanowie poznali się w pracy. Są razem od prawie 40 lat

Przyszłe małżeństwo spotkało się podczas kręcenia produkcji "Schodami w górę, schodami w górę", która trafiła na ekrany w 1988 roku. Wybranek przyszłej dziennikarki pełnił tam funkcję fotosisty, a zaledwie kilka lat wcześniej władze nadały mu oficjalny tytuł artysty fotografika. Z kolei młoda Dorota Wellman (z domu Owczuk) na przełomie lat 80. i 90. stawiała swoje pierwsze kroki zawodowe jako m.in. asystentka reżysera na planach zdjęciowych. Zakochani szybko stanęli na ślubnym kobiercu, a po kilku latach starań o dziecko urodził się ich syn Jakub. Obecnie dorosły już potomek nagrywa wraz ze sławną mamą audycje internetowe o popkulturze.

Dorota Wellman i jej mąż Krzysztof
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Dorota Wellman wyznaje prawdę o braku zazdrości w związku

Prezenterka często powtarza, że pomimo różnych temperamentów zbudowali z mężem wspaniałą i bardzo trwałą relację. Dorota Wellman wielokrotnie doceniała chociażby zaangażowanie partnera w proces dorastania syna, co pozwoliło jej realizować własne plany i ambicje. Podczas niedawnego wywiadu udzielonego magazynowi "Kobieta i Życie" dziennikarka w żartobliwym tonie oceniła, że jej mąż posiada ogromne pokłady cierpliwości. Opowiedziała również o swoim zaskakującym podejściu do kwestii zazdrości w relacjach damsko-męskich.

"Myślę, że mój mąż nosi aureolę nad głową już teraz, a potem żywcem zostanie zabrany do nieba" - skwitowała.

"Nie mam czasu na zazdrość. Mam zaufanie do męża, a jeśli coś ma się zdarzyć, to się i tak zdarzy. Poza tym jestem naprawdę głęboko przekonana, że drugiej takiej jak ja nie będzie mieć" - dodała.

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KRZYSZTOF WELLMAN
DOROTA WELLMAN