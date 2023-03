Marek Torzewski usłyszał straszną diagnozę. Kiedyś śpiewał "Do przodu Polsko", ale sam początkowo poddał się chorobie

To cud, że żyje

Beata Tadla to bardzo uważny i dobry kierowca. Dziennikarka prowadzi w końcu program "Onet rano", w którym przez kilka godzin przeprowadza wywiady, zasiadając za kierownicą auta i jeżdżąc ze swoimi gośćmi po niemal całej Warszawie. Gdy ostatnio Tadla wracała do domu, była świadkiem przerażających scen. Na moście zauważyła człowieka, który chciał popełnić samobójstwo.

- Któregoś razu wracałam z pracy i na moście stał człowiek ubrany w garnitur. Stał po drugiej stronie barierki, twarzą do Wisły, trzymając się z tyłu. Zatrzymałam się. Myślę sobie: "Jezu, trzeba mu pomóc". Facet ubrany w garnitur, młody człowiek - opowiada Beata Tadla w najnowszym wywiadzie. - Stanęłam tam, gdzie nie powinnam, bo nie można zatrzymywać się w tym miejscu na moście Siekierkowskim. Wyskoczyłam z tego samochodu. "Co pan robi?!" - nie wiedziałam, co mam mu mówić. "Dlaczego pan się tak ubrał? Skąd ten garnitur?" - zaczęłam na niego wrzeszczeć, jak jakaś potłuczona - relacjonuje Tadla w programie "NieZŁY pacjent".

Beata Tadla uratowała człowieka

Na szczęście Beata Tadla najpierw wezwała pomoc. Służby błyskawicznie pojawiły się na moście i... pod nim.

- Wcześniej zadzwoniłam po policję. Oni bardzo szybko przyjechali. Przyjechali górą, na moście zaraz pojawił się radiowóz, ale też bardzo szybko przypłynął ponton policyjny. Uratowali go. Byłam w szoku. To był na szczęście niedoszły samobójca. Udało się - wzdycha dziś Tadla.

I choć sytuacja była szokująca, dziennikarka nie dziwi się, że ludzi dopadają najczarniejsze myśli.

- Wiem, że myśli samobójczych i trudnych spraw - po Covidzie, z którego wskoczyliśmy bez żadnego oddechu w stan wojny i kumulację kryzysów, w których teraz jesteśmy - jest cała masa - mówi Beata Tadla.

Każdy może przyczynić się do zapobiegania samobójstwom. Pamiętaj, jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do osób oraz instytucji pomocowych takich jak: psycholog, psychiatra, telefon zaufania 116 123, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego. Szczegółową listę numerów telefonów do instytucji znajdziesz TUTAJ.