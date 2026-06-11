Benson Boone w nietypowym wydaniu. Piosenkarz ubrał sukienkę, aby wypromować nowy singiel

Benson Boone założył sukienkę na nowym wideo

Benson Boone należy obecnie do grona najpopularniejszych postaci w branży muzycznej, a przez wielu fanów postrzegany jest jako symbol seksu. Artysta chętnie eksponuje swoje ciało, przez co w przestrzeni internetowej oraz na scenie znacznie częściej można go zobaczyć bez koszulki. Głośnym echem w sieci odbiła się sytuacja, gdy po jednym z występów opuścił halę koncertową ubrany wyłącznie w slipy, a materiał z tego zdarzenia szybko obiegł media społecznościowe. Tym razem twórca zrezygnował z prezentowania umięśnionej sylwetki. Na jego profilu na Instagramie pojawił się film, na którym muzyk ubrany w sukienkę zaprezentował zmysłowy układ choreograficzny. W ten dość nietypowy sposób wokalista postanowił zapowiedzieć swój najnowszy utwór zatytułowany „The Time Of My Life”, którego oficjalna premiera zaplanowana jest na 26 czerwca. Internauci zastanawiają się, czy to dowód na ogromny dystans do siebie, czy jedynie kontrowersyjna metoda na zwrócenie uwagi przed wydaniem singla.

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Kim jest twórca hitu „Beautiful Things”?

Amerykański kompozytor i piosenkarz Benson Boone w niezwykle szybkim tempie zdobył szczyty światowych list przebojów. Jego muzyczna przygoda na szerszą skalę rozpoczęła się od publikacji materiałów na platformie TikTok, a w 2021 roku jego talent wokalny doceniło jury telewizyjnego formatu „American Idol”. Zdecydował się jednak opuścić program, aby móc realizować własną wizję artystyczną pod okiem Dana Reynoldsa z zespołu Imagine Dragons, który został jego mentorem. Pierwszym istotnym krokiem w jego karierze był utwór „Ghost Town”, jednak prawdziwą międzynarodową rozpoznawalność zagwarantował mu gigantyczny przebój „Beautiful Things”. Wokalista ma już na swoim koncie statuetki Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards oraz Billboard Music Awards, a także prestiżową nominację do nagrody Grammy w kategorii dla najlepszego nowego artysty. Jego występy na żywo przyciągają tłumy nie tylko ze względu na potężny wokal, ale również zjawiskowe salta, które regularnie wykonuje na scenie.