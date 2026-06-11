Katarzyna Bosacka radzi przed mundialem. Te przekąski to strzał w dziesiątkę dla każdego kibica

Wielkie turnieje sportowe, takie jak chociażby Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, to doskonały moment na spotkania z przyjaciółmi i wspólne kibicowanie. Niestety, bardzo często idzie to w parze ze spożywaniem ogromnych ilości kalorycznych przekąsek, co ze zdrowym odżywianiem nie ma absolutnie nic wspólnego. Katarzyna Bosacka, która od lat zajmuje się tematyką świadomego wyboru produktów spożywczych, postanowiła interweniować. Dziennikarka przedstawiła kibicom pięć praktycznych wskazówek kulinarnych.

Mundial i przekąski do oglądania. Katarzyna Bosacka służy poradami

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego, na swoim profilu w mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka zamieściła specjalny materiał wideo. Dziennikarka od dłuższego czasu uczy Polaków, jak robić mądre zakupy i dbać o to, co ląduje na talerzu. Tym razem zaprezentowała krótki filmik, w którym podaje pięć propozycji zdrowych przekąsek, idealnych do podjadania przed telewizorem. Według niej doskonałym wyborem będzie popcorn wysokiej jakości, orzechy bez panierki, pełnowartościowy hummus, świeże guacamole oraz rozsądny wybór chipsów.

"1. Popcorn – lekki, chrupiący i bogaty w błonnik. 2. Orzechy, pestki i nasiona – źródło zdrowych tłuszczów i energii. 3. Hummus z warzywami – sycąca przekąska pełna białka i witamin. 4. Guacamole – kremowe awokado dostarcza cennych tłuszczów i składników odżywczych. 5. Chipsy solone – jeśli masz na nie ochotę, wybieraj świadomie i pamiętaj o umiarze" - czytamy na instagramowym profilu Bosackiej.

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Katarzyna Bosacka szczerze o jedzeniu chipsów

Odnosząc się do tematu chipsów, które są niezwykle popularne wśród kibiców, Katarzyna Bosacka uchyliła rąbka tajemnicy. Okazuje się, że w jej domu również jada się te ziemniaczane przekąski podczas piłkarskich spotkań. Zaznaczyła przy tym wyraźnie, że najrozsądniej jest sięgać po klasyczne, lekko solone warianty, unikając produktów z chemicznymi wzmacniaczami smaku.

"Bardzo często słyszę: 'Mamo, kupmy jakieś chipsy na mecz'. No, więc jeśli już chipsy, to najlepiej te z ziemniaków i wyłącznie solone, bez żadnych dodatków" - powiedziała.

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