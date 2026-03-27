Taylor Swift i Miley Cyrus skradły show na iHeartRadio Music Awards 2026. Zdjęcia z gali

Taylor Swift i Miley Cyrus na czerwonym dywanie iHeartRadio Music Awards 2026

W nocy z 26 na 27 marca Los Angeles stało się światową stolicą muzyki za sprawą uroczystego wręczenia iHeartRadio Music Awards 2026. To właśnie podczas tego prestiżowego wydarzenia doceniane są najpopularniejsze przeboje radiowe, najchętniej słuchane płyty oraz wokaliści cieszący się największym uznaniem publiczności. Zanim jednak rozdano właściwe wyróżnienia, zaproszone osobistości pozowały na tradycyjnym czerwonym dywanie. Obiektywy fotoreporterów skupiły się przede wszystkim na Taylor Swift, ponieważ dla supergwiazdy było to pierwsze oficjalne wyjście na ściankę w bieżącym roku. Amerykańska wokalistka zaprezentowała się w krótkiej, zielonej kreacji, a na widowni zasiadła u boku swojego partnera Travisa Kelce, nie szczędząc sobie przy tym czułych gestów. Wyjątkowym momentem wieczoru było wręczenie statuetki Innovator Award dla Miley Cyrus, która na tę okazję założyła elegancki, czarny komplet. Uwagę zgromadzonych fanów przykuła zwłaszcza jej fryzura, czyli charakterystyczne blond włosy z grzywką, jednoznacznie kojarzące się z wizerunkiem kultowej Hannah Montany. Na imprezie nie zabrakło również Raye, która dokładnie tej samej nocy świętowała premierę swojego najnowszego krążka zatytułowanego "This Music May Contain Hope". W blasku fleszy pojawiły się także takie sławy jak Nikki Glaser, Nicole Scherzinger, Kehlani, Sombr oraz Ella Langley. Ważną postacią ceremonii był ponadto Alex Warren, do którego powędrowało główne trofeum za Piosenkę roku.

Pełna lista zwycięzców iHeartRadio Music Awards 2026

Poniżej prezentujemy oficjalne zestawienie wszystkich twórców, którzy triumfowali podczas tegorocznej ceremonii iHeartRadio Music Awards.

Piosenka roku: "Ordinary" – Alex Warren

Artysta roku: Taylor Swift

Duet/zespół roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami

Artysta roku - pop: Sabrina Carpenter

Debiut roku - pop: Alex Warren

Współpraca roku: "APT." – Rosé i Bruno Mars

Piosenka roku - pop: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift

Artysta roku - country: Morgan Wallen

Debiut roku - country: Ella Langley

Piosenka roku - country: "Good News" – Shaboozey

Artysta roku - świat: Moliy

Artysta roku - rap: Kendrick Lamar

Debiut roku - rap: Real Boston Richey

Piosenka roku - rap: "Luther" – Kendrick Lamar i SZA

Artysta roku - R&B: Chris Brown

Debiut roku - R&B: Leon Thomas

Piosenka roku - R&B: "Folded" – Kehlani

Artysta roku - muzyka alternatywna: Twenty One Pilots

Piosenka roku - muzyka alternatywna: "Ensenada" – Sublime

Debiut roku - muzyka alternatywna: Sombr

Artysta roku - rock: Shinedown

Debiut roku - rock: Sleep Theory

Piosenka roku - rock: "Heavy Is the Crown" – Linkin Park

Artysta roku - dance: David Guetta

Piosenka roku - dance: "No Broke Boys" – Disco Lines i Tinashe

Artysta roku - muzyka latynoska: Bad Bunny

Debiut roku - muzyka latynoska: Beéle

Piosenka roku - muzyka latynoska: "DTMF" – Bad Bunny

Artysta roku - muzyka meksykańska: Grupo Frontera

Debiut roku - muzyka meksykańska: Los Dos De Tamaulipas

Piosenka roku - muzyka meksykańska: "Amor Bonito" – Luis Angel "El Flaco"

Artysta roku - kpop: Rosé

Zespół roku - kpop: Stray Kids

Debiut roku - kpop: Cortis

Piosenka roku - kpop: "Golden" – Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami

Autor roku: Amy Allen

Producent roku: Andrew Watt

Największy przełom w karierze: Alex Warren

Album roku: The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Album roku - pop: The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Album roku - country: I'm the Problem – Morgan Wallen

Album roku - rap: GNX – Kendrick Lamar

Album roku - R&B: Pholks – Leon Thomas

Album roku - muzyka alternatywna: I Barely Know Her – Sombr

Album roku - rock: Even in Arcadia – Sleep Token

Album roku - dance: Mayhem – Lady Gaga

Album roku - muzyka latynoska: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Album roku - muzyka meksykańska: 111xpantia – Fuerza Regida

Album roku - kpop: Ruby – Jennie

Najlepszy album debiutancki: You'll Be Alright, Kid – Alex Warren

Najlepszy tekst: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift

Najlepszy teledysk: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift

Najlepsza współpraca kpopowa: "Sweet Dreams" – J-Hope i Miguel

Najlepszy tiktokowy taniec: "Mona Lisa" – J-Hope

Najlepszy występ w programie, serialu lub filmie: Jimin i Jung Kook – Ige maja?!

Najlepszy fotograf koncertowy: Rahul Bhatt – Katseye

Najlepsze stroje na koncertach: Taylor Swift – The Eras Tour

Najlepsza tradycja koncertowa: Coldplay – Crowd cam

Najlepszy debiut broadwayowski: Tom Felton – Harry Potter i przeklęte dziecko

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Kpopowe łowczynie demonów