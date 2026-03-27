Taylor Swift i Miley Cyrus skradły show na iHeartRadio Music Awards 2026. Zdjęcia z gali

Taylor Swift i Miley Cyrus na czerwonym dywanie iHeartRadio Music Awards 2026
W nocy z 26 na 27 marca Los Angeles stało się światową stolicą muzyki za sprawą uroczystego wręczenia iHeartRadio Music Awards 2026. To właśnie podczas tego prestiżowego wydarzenia doceniane są najpopularniejsze przeboje radiowe, najchętniej słuchane płyty oraz wokaliści cieszący się największym uznaniem publiczności. Zanim jednak rozdano właściwe wyróżnienia, zaproszone osobistości pozowały na tradycyjnym czerwonym dywanie. Obiektywy fotoreporterów skupiły się przede wszystkim na Taylor Swift, ponieważ dla supergwiazdy było to pierwsze oficjalne wyjście na ściankę w bieżącym roku. Amerykańska wokalistka zaprezentowała się w krótkiej, zielonej kreacji, a na widowni zasiadła u boku swojego partnera Travisa Kelce, nie szczędząc sobie przy tym czułych gestów. Wyjątkowym momentem wieczoru było wręczenie statuetki Innovator Award dla Miley Cyrus, która na tę okazję założyła elegancki, czarny komplet. Uwagę zgromadzonych fanów przykuła zwłaszcza jej fryzura, czyli charakterystyczne blond włosy z grzywką, jednoznacznie kojarzące się z wizerunkiem kultowej Hannah Montany. Na imprezie nie zabrakło również Raye, która dokładnie tej samej nocy świętowała premierę swojego najnowszego krążka zatytułowanego "This Music May Contain Hope". W blasku fleszy pojawiły się także takie sławy jak Nikki Glaser, Nicole Scherzinger, Kehlani, Sombr oraz Ella Langley. Ważną postacią ceremonii był ponadto Alex Warren, do którego powędrowało główne trofeum za Piosenkę roku.
Pełna lista zwycięzców iHeartRadio Music Awards 2026
Poniżej prezentujemy oficjalne zestawienie wszystkich twórców, którzy triumfowali podczas tegorocznej ceremonii iHeartRadio Music Awards.
- Piosenka roku: "Ordinary" – Alex Warren
- Artysta roku: Taylor Swift
- Duet/zespół roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami
- Artysta roku - pop: Sabrina Carpenter
- Debiut roku - pop: Alex Warren
- Współpraca roku: "APT." – Rosé i Bruno Mars
- Piosenka roku - pop: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift
- Artysta roku - country: Morgan Wallen
- Debiut roku - country: Ella Langley
- Piosenka roku - country: "Good News" – Shaboozey
- Artysta roku - świat: Moliy
- Artysta roku - rap: Kendrick Lamar
- Debiut roku - rap: Real Boston Richey
- Piosenka roku - rap: "Luther" – Kendrick Lamar i SZA
- Artysta roku - R&B: Chris Brown
- Debiut roku - R&B: Leon Thomas
- Piosenka roku - R&B: "Folded" – Kehlani
- Artysta roku - muzyka alternatywna: Twenty One Pilots
- Piosenka roku - muzyka alternatywna: "Ensenada" – Sublime
- Debiut roku - muzyka alternatywna: Sombr
- Artysta roku - rock: Shinedown
- Debiut roku - rock: Sleep Theory
- Piosenka roku - rock: "Heavy Is the Crown" – Linkin Park
- Artysta roku - dance: David Guetta
- Piosenka roku - dance: "No Broke Boys" – Disco Lines i Tinashe
- Artysta roku - muzyka latynoska: Bad Bunny
- Debiut roku - muzyka latynoska: Beéle
- Piosenka roku - muzyka latynoska: "DTMF" – Bad Bunny
- Artysta roku - muzyka meksykańska: Grupo Frontera
- Debiut roku - muzyka meksykańska: Los Dos De Tamaulipas
- Piosenka roku - muzyka meksykańska: "Amor Bonito" – Luis Angel "El Flaco"
- Artysta roku - kpop: Rosé
- Zespół roku - kpop: Stray Kids
- Debiut roku - kpop: Cortis
- Piosenka roku - kpop: "Golden" – Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami
- Autor roku: Amy Allen
- Producent roku: Andrew Watt
- Największy przełom w karierze: Alex Warren
- Album roku: The Life of a Showgirl – Taylor Swift
- Album roku - pop: The Life of a Showgirl – Taylor Swift
- Album roku - country: I'm the Problem – Morgan Wallen
- Album roku - rap: GNX – Kendrick Lamar
- Album roku - R&B: Pholks – Leon Thomas
- Album roku - muzyka alternatywna: I Barely Know Her – Sombr
- Album roku - rock: Even in Arcadia – Sleep Token
- Album roku - dance: Mayhem – Lady Gaga
- Album roku - muzyka latynoska: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Album roku - muzyka meksykańska: 111xpantia – Fuerza Regida
- Album roku - kpop: Ruby – Jennie
- Najlepszy album debiutancki: You'll Be Alright, Kid – Alex Warren
- Najlepszy tekst: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift
- Najlepszy teledysk: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift
- Najlepsza współpraca kpopowa: "Sweet Dreams" – J-Hope i Miguel
- Najlepszy tiktokowy taniec: "Mona Lisa" – J-Hope
- Najlepszy występ w programie, serialu lub filmie: Jimin i Jung Kook – Ige maja?!
- Najlepszy fotograf koncertowy: Rahul Bhatt – Katseye
- Najlepsze stroje na koncertach: Taylor Swift – The Eras Tour
- Najlepsza tradycja koncertowa: Coldplay – Crowd cam
- Najlepszy debiut broadwayowski: Tom Felton – Harry Potter i przeklęte dziecko
- Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Kpopowe łowczynie demonów