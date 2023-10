Bierzemy pod lupę zarobki popularnych Youtuberów! Zarabiają krocie! Szczęki opadają

Co się dzieje z Michałem Wiśniewskim?! Poszedł na badania! "Nadal istnieje szansa"

Zarobki polskich gwiazd Youtube'a oraz innych influencerów zawsze budziły wśród ludzi wiele kontrowersji. Ich zarobki to bardzo często kwoty, o których może pomarzyć zwykły obywatel. W zależności od konkretnej działalności, najbardziej dochodowymi platformami jest Instagram oraz właśnie Youtube. Wzięliśmy pod lupę zarobki najpopularniejszych polskich Influencerów m.in. Boxdela, Fagaty czy Marcina Dubiela! Od tych kwot zakręci się Wam w głowie!

Tyle zarabiają influencerzy! Kwoty szokują!

Na początek przyjrzyjmy się zarobkom Fagaty, czyli Agaty Fąk, popularnej influencerki, która żadnej pracy się nie boi. Oprócz walk w oktagonie, prężnie tworzy muzykę, a także jest twarzą płatków śniadaniowych. Za jedną w walk w popularnej federacji proponowano jej niemal milion złotych! Chodziło wówczas o pojedynek z jej byłą przyjaciółką.

- Miałam proponowane kwoty powyżej miliona za taką walkę. To jest taka rzecz, którą myślę, że udowodniłam, że pieniądze nie grają dla mnie pierwszych skrzypiec, bo odmówiłam - mówiła w wywiadzie z Krystianem Wilczakiem.

Marcin Dubiel to kolejny polski twórca, który prężnie działa w social mediach. 25-latek zasłynął z kontrowersyjnych filmów. W jednym ze swoich filmów na Youtubie wyznał, ile zarabia z samego Youtube'a. To kwota ponad 80 tysięcy złotych!

- Moi drodzy, oczywiście zarobki z wyświetleń z YouTube'a to nie są wszystkie zarobki. Ale o reszcie nie mogę Wam powiedzieć, bo wszystkie moje kontrakty reklamowe i tak dalej, no to obowiązuje mnie tajemnica. Ale w ciągu ostatnich 28 dni z wyświetleń na YouTubie zarobiłem 80 392 złote i 86 groszy - powiedział na filmie Dubiel.

Michał Baron znany w sieci jako "Boxdel" to gwiazda jednej z federacji freak-fightowej. Dodatkowo, ma własny salon piękności w Warszawie, firmę remontową, produkuje też produkty spożywcze.

W niektórych wywiadach, a także na własnych filmach wyznał, że dorobił się co najmniej kilku, a nawet kilkunastu milionów złotych.

