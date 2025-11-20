Bilety znikają, emocje rosną! OFF Festival 2026 startuje z pierwszymi ogłoszeniami. Mocny headliner!

Amyl and the Sniffers jako pierwszy headliner, do tego Oklou, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Current Joys i Chat Pile – OFF Festival 2026 startuje z ogłoszeniami, które rozgrzały fanów alternatywy do czerwoności. Nowa pula biletów właśnie trafiła do sprzedaży, a zainteresowanie jest jeszcze większe niż rok temu.

OFF Festival 2026 – pierwsze ogłoszenia line-upu

OFF Festival Katowice odsłania pierwszą część line-upu na 19. edycję imprezy, która odbędzie się w dniach 7–9 sierpnia 2026 r. w Dolinie Trzech Stawów. Najgłośniejszym ogłoszeniem jest Amyl and the Sniffers – australijska sensacja znana z punkowej energii, koncertowego żywiołu i charyzmatycznej liderki Amy Taylor

Amyl and the Sniffers headlinerem OFF Festival 2026

Zespół pojawi się w Katowicach prosto ze stadionowej trasy z Foo Fighters, a Artur Rojek zapowiada, że ich występ na OFF-ie będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przyszłorocznego lata.

Po wyjątkowo udanej, wyprzedanej edycji OFF Festivalu w 2025 roku, nie mogę się już doczekać kolejnej – mówi dyrektor artystyczny wydarzenia. – Wśród zaproszonych artystów ponownie znajdziemy nazwiska, które zagrają w Polsce po raz pierwszy. Amyl and the Sniffers to eksplozja punkowej energii, która już zdobywa stadiony w USA. W Katowicach zobaczymy ich w najlepszym możliwym momencie – dodaje.

Kogo jeszcze zobaczymy na OFF Festival 2026?

Oklou – hipnotyzująca gwiazda eksperymentalnego popu

Francuska producentka i wokalistka oczaruje fanów swoim eterycznym, pełnym emocji brzmieniem.

Earl Sweatshirt – kultowy raper nowej fali

Członek Odd Future przyjedzie do Katowic z albumem „Live, Laugh, Love”, który krytycy określają jako najlepszy w jego karierze.

Clams Casino – pionier cloud rapu na żywo

Odpowiedzialny za brzmienie wielu ikon współczesnego hip-hopu, po raz pierwszy odwiedzi OFF Festival.

Current Joys – indie melancholia i filmowy klimat

Nick Rattigan przywiezie do Katowic mieszankę indie rocka, nostalgii i nowofalowych inspiracji.

Chat Pile – sludge’owa petarda z Oklahomy

Jeden z najgłośniejszych zespołów amerykańskiego undergroundu zapowiada koncert o mocy walca drogowego.

OFF Festival 2026 – bilety, daty i lokalizacja

Wydarzenie znów zapowiada się rekordowo. Early Birds sprzedały się w zaledwie kilkanaście godzin, a poprzednia edycja została wyprzedana do ostatniego biletu. Nowa pula wejściówek trafiła do sprzedaży 18 listopada 2025 r. i można je kupić na stronie off-festival.pl.

OFF Festival, organizowany przez Miasto Katowice, tradycyjnie odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów. Karnety trzydniowe kosztują 699 zł (bez opłat serwisowych), a tegoroczne ogłoszenia tylko podkręcają apetyt fanów na kolejne nazwiska.

