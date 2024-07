Błyskawiczny QUIZ. Anie, Aneczki, Anusie i Anny. Rozpoznasz je na zdjęciach?

Kojarzycie najsłynniejsze Anny w polskim show-biznesie? To proszę bardzo - zapraszamy do quiz-u, pokażcie co potraficie! Przy każdym pytaniu jest zdjęcie Ani, o którą pytamy. Ciekawe, czy ustrzelisz 7 poprawnych odpowiedzi.