Bogate warszawianki w show Polsatu. Oto uczestniczki "The Real Housewives Warszawa"

"The Real Housewives Warszawa" to polska wersja nadawanego zza Oceanu show "Żony Hollywood" czy "The Real Housewives of Miami", gdzie występowała m.in. Joanna Krupa. TVN pokazywał także odcinki z polskimi żonami milionerów mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób poznaliśmy m.in. Ewę Rich, Kingę Kortę, Katarzynę Wołejnio, Ewę Samej czy Sylwię Graff. Teraz będziemy mogli poznać bogate mieszkanki stolicy Polski.

Kto pojawi się w "The Real Housewives Warszawa"?

W nowym show Polsatu wystąpią: założycielka firmy kosmetycznej Glov, Monika Żochowska, właścicielka hotelu Mazurski Raj Anna Szubierajska, bizneswoman Sara Koślińska, celebrytka Monika Goździalska, mentorka Lea Magdalena Pyć-Leszczuk oraz Anita Kuś-Munsanje, ekspertka modowa, żona właściciela kliniki medycyny estetycznej w Dublinie. Gościnnie pojawiać się będzie także dyrektorka PR luksusowego domu handlowego Vitkac, Anna Wrońska, a prywatnie żona rapera Jurasa. W "The Real Housewives Warszawa" ma być jeszcze jedna uczestniczka, której personalia na razie nie są znane.

