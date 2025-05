Bogusław Kaczyński został pobity świecznikiem przez kochanka?! Przerażające ustalenia pisarza

Bogusław Kaczyński miał ukrywać, ze jest gejem

Bogusław Kaczyński nie żyje od 21 stycznia 2016 roku. Słynny krytyk przez lata występujący w TVP zmarł po drugim udarze mózgu. Ludzie zapamiętali go przede wszystkim z tego, jak pięknie potrafił opowiadać o operze i muzyce poważnej. Jego kariera była raczej przejrzysta. Pełne tajemnic było za to życie prywatne Bogusława Kaczyńskiego. Jak się mówiło w środowisku, tajemnicą poliszynela miało być to, że krytyk muzyczny jest gejem, choć on sam wprost nigdy tego nie potwierdził. Mało tego, Bogusław Kaczyński miał nawet żonę - malarkę Jadwigę Marię Jarosiewicz. Rozwiódł się z nią po pięciu latach. Bartosz Żurawiecki, autor książki o Bogusławie Kaczyńskim "Primadonna", nie ma wątpliwości co do tego, że gwiazdor TVP z czasów PRL był gejem. Choć ze swoją orientacją psychoseksualną dobrze się krył. Pisarz przytoczył jednak dwie historie, które rzuciły nowe światło na życie słynnego krytyka.

Bogusław Kaczyński - przed śmiercią zmienił testament

Pisarz twierdzi, że Bogusław Kaczyński został pobity świecznikiem. "Myślę, że to był dla niego sygnał ostrzegawczy"

Pierwsza jest szczególnie przerażająca. Wiele wskazuje na to, że Bogusław Kaczyński został pobity świecznikiem przez kochanka. Druga dotyczy znajomości z pewnym elektrykiem.

Pogrzeb Bogusława Kaczyńskiego. Relacja z uroczystości

Raz został pobity (Bogusław Kaczyński - red.) - świecznikiem - chyba ewidentnie na tle seksualnym. Myślę, że to był dla niego sygnał ostrzegawczy, żeby jeszcze bardziej mieć się na baczności. W Polsce nie mógł sobie pozwolić na swobodę i romanse, bo każdy go znał. Co innego za granicą, gdzie bywał

- mówił Bartosz Żurawiecki w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Druga historia wiąże się z festiwalem w Krynicy, którego Kaczyński był wieloletnim dyrektorem i skąd przywiózł sobie do Warszawy chłopaka, Pawła. Blondyn, około 20 lat, festiwalowy elektryk (...) Boguś zabrał raz Pawełka do biura agencji Pagart. Przepadł w gabinecie na plotki, a Sugar (pseudonim elektryka - red.) czekał i czekał pod drzwiami. Aż zgarnął go jakiś redaktor "na herbatkę" i odbił Pawełka

- opowiadał autor biografii Bogusława Kaczyńskiego.

W galerii prezentujemy zdjęcia Bogusława Kaczyńskiego z różnych etapów życia

Sonda Czy osoby LGBT w Polsce są dyskryminowane? Tak Nie Nie wiem