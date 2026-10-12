Borys Szyc w więziennym piekle. Netflix zapowiada serial "Bunt"

Rok 1989 to czas, kiedy Polacy zachłystują się odzyskaną wolnością, podczas gdy w zakładach karnych wybucha najpotężniejszy bunt w powojennej historii Europy. Te historyczne wydarzenia stanowią kanwę nowego serialu "Bunt", który wyreżyserowali Marek Lechki oraz Mateusz Rakowicz. Główną osią fabuły jest brutalny konflikt, w którego centrum znajdują się Filip Pławiak i Borys Szyc. Aktorzy wcielają się w postacie byłych skazańców, którzy mimo przebywania po dwóch różnych stronach więziennego muru, starają się za wszelką cenę zapobiec tragicznej w skutkach eskalacji przemocy.

Borys Szyc i Filip Pławiak w serialu "Bunt". Nowa produkcja Netflixa

Grani przez Borysa Szyca i Filipa Pławiaka bohaterowie, czyli Reagan i Janek, znają się z czasów wspólnej odsiadki. Teraz decydują się na współpracę w celu wywalczenia amnestii dla więźniów oraz uspokojenia rosnącej agresji na linii strażnicy i skazani.

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Aktorzy doskonale oddają na ekranie skomplikowane relacje swoich postaci, które muszą poradzić sobie z trudnym bagażem wspólnych doświadczeń. Ich działania to nieustanne balansowanie pomiędzy dawnymi więziami a chęcią odwetu, co ostatecznie przeradza się w brutalną walkę o zachowanie życia.

W serialu "Bunt" Borys Szyc i Filip Pławiak występują w rolach byłych współwięźniów, którzy po latach stają po przeciwnych stronach konfliktu. Akcja inspirowana jest największym buntem więziennym w powojennej Europie, do którego doszło w 1989 roku, w czasie gdy Polska przechodziła gwałtowne zmiany polityczne. Bohaterowie próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością, zemstą i walką o przetrwanie, jednocześnie mierząc się ze wspólną przeszłością oraz decyzjami, które doprowadziły ich do tego dramatycznego momentu - czytamy w oficjalnym opisie Netflixa.

Kiedy premiera serialu "Bunt"?

Ten składający się z sześciu odcinków dramat więzienny został wyreżyserowany przez duet Marka Lechkiego i Mateusza Rakowicza, natomiast za warstwę scenariuszową odpowiadają Marcin Kubawski i Łukasz Bluszcz. Produkcja zadebiutuje na platformie Netflix jeszcze w tym roku, jednak dokładny dzień debiutu na ekranach pozostaje na ten moment tajemnicą.

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"Bunt" z pierwszym oficjalnym zwiastunem

Gigant streamingowy, podsycając ciekawość widzów, zaprezentował już pierwszy krótki materiał wideo wprowadzający w mroczny klimat nadchodzącej premiery z Borysem Szycem.

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