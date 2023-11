Gabriela Orzechowska, znana w sieci jako inchidris, obserwowana jest w sieci przez setki tysięcy osób. Na TikToku ma prawie milion obserwujących. Kobieta postanowiła wykorzystać swoją popularność, by odnaleźć brata, który właśnie zaginął. 16-letni Natan Werkowski, jak poinformowała influencerka, wyszedł z domu w Kętrzynie w poniedziałek, 13 listopada, o godz. 11:00 i do tej pory nie wrócił. - Wszystko wskazuje na to, że pojechał pociągiem lub autobusem do Poznania. Policja jest powiadomiona. Nie wiemy, w co jest ubrany, ale ma na sobie średni plecak w wojskowe wzory - relacjonuje inchidris. - Nie poruszałam tutaj tematów rodzinnych, ale wierzę w moc internetu i potrzebuję dzisiaj waszej pomocy - podkreśliła. Natan Werkowski: wzrost ponad 180 cm, włosy blond krótko obcięte, jasne oczy. Może być bez kurtki.

Brat gwiazdy TikToka zaginął! Natan Werkowski ma 16 lat. Dramatyczne nagranie, trwają poszukiwania

16-letni Natan nie ma przy sobie telefonu ani żadnych dokumentów. - Jeżeli ktokolwiek go widział, bardzo was proszę o zgłoszenie tego do mnie lub na policję. Będę wdzięczna za każde udostępnienie i każdą informację, która może być cenna - ogłosiła TikTokerka w poniedziałek, 13 listopada. "Super Express" skontaktował się w tej sprawie z policją.

- Potwierdzam, że takie zgłoszenie zostało przez nas przyjęte. Trwają czynności zmierzające do odnalezienia tego chłopca - powiedziała w rozmowie z "SE" asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie.

