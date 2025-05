Wszyscy pogrążyliśmy się w głębokim smutku… cała społeczność hip-hopowa na chwilę zatrzymała się, by w taki czy inny sposób oddać hołd. Nas dotknęło to równie bardzo, ponieważ hip-hop to rodzina. Trzymaj się ciepło ✊🖤

Brachu. Niech ten zal, bol i smutek wzmocni Was. Niech w spokoju i z szacunkiem poplynie tyle lez ile powinno - a Michal wart byl wielu lez. Posylam moc i szczere wyrazy wspolczucie w tej niezwykle trudnej sytuacji.. ❤️

Joka jest w naszych sercach w myślach piosenkach i zawsze będzie ❤

Trzymaj się byku✌🏻

Pogody Ducha Amigo 🙌❤️🙌