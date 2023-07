Brutalny atak na Zenka Martyniuka. Artysta został obrzucony jajami na scenie. "Nigdy nie spotkałem się z takim czymś"

Znamy pierwszą uczestniczkę show "The Real Housewives Warszawa". Zarabia fortunę dzięki rękawicy do demakijażu

Zenek Martyniuk obrzucony jajami podczas koncertu we Włodawie

Zenon Martyniuk jest uważany za króla disco polo. Jego piosenki szybko stają się hitem i na lata pozostają w głowach fanów. Choć gwiazdor gra setki koncertów, to okazuje się, że nie zawsze spotyka się na nich z miłą atmosferą. Tak też było podczas jego ostatniego koncertu, który zagrał we Włodawie. Podczas występu na scenie z okazji dni miasta ktoś z tłumu obrzucał Zenka Martyniuka jajkami. Nagranie całego zdarzenia pojawiło się w sieci. Słychać na nim jak rozgoryczony artysta przemawia ze sceny. - Koncertów, w trakcie ponad 30-letniej kariery, zagraliśmy bardzo dużo. Ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów - mówi Zenek Martyniuk.

Artysta chciał zejść ze sceny

Przykre wydarzenie zepsuło humor artyście, który nie krył, że najchętniej zszedłby ze sceny. Wcześniej miał nadzieję, że ochroniarzom uda się złapać mężczyznę, który obrzucił go jajkami i przyprowadzić go na scenę. - No i co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać. Jak pan taki chojrak, zapraszamy na scenę. Pan basista chciałby poznać - mówił. - Przez jednego pana straciliśmy, kurde, humor i w ogóle wszystko, chęć do grania – powiem państwu szczerze. Chętniej bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę jakoś zobowiązującą, więc niestety. Ale to będzie bardzo smutny koncert – skwitował całą sytuację Zenek.

