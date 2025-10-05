Budda ponownie zatrzymany. Tym razem w USA. Będzie ekstradycja?

Polski youtuber Budda (Kamil Labudda) znów znalazł się w ogniu medialnej burzy – tym razem za oceanem. Z informacji podanych w mediach wynika, że został aresztowany w stanie Tennessee (Nashville) pod zarzutem naruszenia przepisów drogowych oraz przepisów imigracyjnych. Czy grozi mu ekstradycja do Polski?

  • Budda zatrzymany w USA – youtuber trafił do aresztu w Nashville za „reckless driving” i szybko wyszedł po wpłaceniu 1000 USD kaucji.
  • Plotki o ekstradycji – w mediach pojawiły się informacje, że Polska szykuje wniosek, ale prawnik Buddy zapewnia, że „nie grozi mu deportacja”.
  • Budda komentuje z przekąsem – „Ja, czekający na ekstradycję, którą media wymyśliły na kolanie” – napisał ironicznie na Instagramie.

Budda zatrzymany w Stanach Zjednoczonych

Budda trafił do aresztu na około 7 godzin, zanim opuścił go po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 000 USD. W dokumentach figurował zarzut „reckless driving” – czyli nieostrożnej jazdy – oraz naruszenia warunków pobytu w USA. Konsulat Polski w USA monitoruje sprawę, a część serwisów pisała, że polskie władze mogą wystąpić o ekstradycję influencera.

Budda odpowiada na doniesienia cynicznym tonem

Youtuber nie pozostał milczący wobec plotek o ekstradycji. Na Instagramie skomentował sytuację, publikując zdjęcie przy luksusowym aucie i opatrując komentarzem:

Ja, czekający na ekstradycję, którą media wymyśliły na kolanie. Powiem wam, że poziom dziennikarstwa w Polsce to jest inny wymiar. Skąd wy się urwaliście?

Jego pełnomocnik, dr Mateusz Mickiewicz, wystosował oświadczenie, w którym twierdzi, że zatrzymanie miało związek z udziałem Buddy w zlocie motoryzacyjnym i wykroczeniem drogowym („palenie gumy”). Podkreślił również: "Kamil Labudda wpłacił 1000 USD kaucji i nie grozi mu deportacja do Polski". Adwokat zapewnił, że jego klient przebywa w USA legalnie, ponieważ przed wyjazdem uchylono zakaz opuszczania kraju.

Przeszłość i zarzuty w Polsce – tło sprawy

To nie pierwsze poważne problemy Buddy z prawem. W październiku 2024 roku został zatrzymany przez CBŚP i KAS w ramach dochodzenia dotyczącego organizacji nielegalnych loterii, prania pieniędzy i wyłudzeń VAT. Wówczas sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Polskie media podawały, że Budda i jego współpracownicy mieli obracać kwotami sięgającymi dziesiątek milionów złotych. Do dziś youtuber nie przyznał się do winy. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.

Czy czeka go ekstradycja?

Po ujawnieniu informacji o zatrzymaniu youtubera w USA w mediach krążyły spekulacje, że polskie władze planują wystąpić o ekstradycję Buddy. Jednak zarówno jego prawnik, jak i sam influencer zaprzeczają tej narracji. Zatrzymanie w USA było konsekwencją wykroczenia drogowego, a ekstradycja nie jest planowana.

Eksperci zwracają uwagę, że procedura ekstradycyjna między USA a Polską wymaga spełnienia wielu warunków – w tym podwójnej karalności czynu w obu krajach. Choć zarzuty stawiane Buddzie w Polsce, takie jak pranie pieniędzy czy oszustwa podatkowe, są przestępstwami również w USA, sama procedura mogłaby potrwać miesiące lub nawet lata.

