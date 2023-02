Eurowizja, jak co roku, wzbudza wiele emocji. Fani prześcigają się w domysłach, reprezentant którego kraju sięgnie po statuetkę i zapewni sobie sławę na najbliższych kilka miesięcy. Polskiego kandydata do tego tytułu poznamy już 26 lutego, wówczas wtedy w TVP odbędziwe się preselekcyjny konkurs. Największe szanse na zwycięstwo, według internatów, ma Jann z utworem „Gladiator”. I choć jego notowania w ogólnym, europejskim zestawieniu bukmacherów są wysokie, najwięcej uwagi poświęca się gwieździe, która wygrała Eurowizję w 2012 roku.

Bukmacherzy już wiedzą, kto wygra Eurowizję! Już raz tego dokonała. „Niesamowita”

Mowa o Loreen, która już 25 lutego wykona premierowo swój utwór „Tattoo” na scenie w Sztokholmie podczas kolejnego półfinału tamtejszych preselekcji - Melodifestivalen. Artystka, której fragment piosenki już podbija TikToka, ma chrapkę na ponowne zwycięstwo podczas Eurowizji. Przypomnijmy, Szwedka wygrała już konkurs w 2012 roku, rewelacyjnie wykonując na scenie piosenkę „Euphoria”.

- Jeśli Szwedzi wyślą na Eurowizję Loreen, wygrają.

- Ona jest niesamowita! Kolejny start w konkursie i kolejna świetna piosenka!

O tym natomiast, kto będzie polskim reprezentantem, zadecydują widzowie oraz jury, którego przewodniczącą w tym roku została Edyta Górniak. O wylot do Anglii powalczą: Ahlena z piosenką "Booty", Blanka z piosenką "Solo", Dominik Dudek z piosenką "Be Good", Felivers z piosenką "Never Back Down", Jan "Yan" Majewski z piosenką "Champion", Maja Hyży z piosenką "Never Hide", Jann z piosenką "Gladiator", Natasza Urbańska z piosenką "Lift U Up", Alicja Szemplińska z piosenką "New Home" oraz Kuba Szmajkowski z piosenką "You Do Me".