Burzliwy związek, zmiana nazwiska i plotki o homoseksualizmie. Tak przez lata zmieniał się Tomasz Kammel

Burzliwe związki, rozstania, zmiana nazwiska. Tak przez lata zmieniał się Tomasz Kammel

Tomasz Kammel przed zmianą nazwiska nazywał się... Tomasz Kamel! Blisko 20 lat temu zdecydował się na zmianę. "W sieci piszą 'do 2004 roku znany jako Kamel'. To prawda. (...) Mama mojego taty, babcia Gienia była córką Polki i Niemca, jej mąż, a mój dziadek Eduard jest Niemcem. Nazywali się Kammel. Gdy jednak po wojnie wracali w rodzinne strony babci (Dolny Śląsk, wcześniej Niederschlesien), urzędnik samowolnie skrócił ich nazwisko i w polskie dokumenty wpisał Kamel. (...) Kiedy po latach cała rodzina ze strony taty wróciła do Niemiec, automatycznie dokonano korekty na 'Kammel', bazując na aktach urodzenia. Mój tato, biorąc w 1970 roku ślub z mamą, był dla polskich urzędników Kamelem. Mamy to nigdy nie zajmowało, a ja w pewnym momencie chciałem odzyskać swoje oryginalne nazwisko, co miało miejsce właśnie w 2004. Dlaczego to zrobiłem? By już nie udowadniać, że nie jestem wielbłądem. :)) PS Kammel to stare szwabskie (region Szwabia) nazwisko pochodzące od nazwy zawodu włókienniczego. Otóż kammele (Die Kammels) to byli ludzie, którzy przy pomocy specjalnych urządzeń (zgrzebła?) wyczesywali wełnę. Stąd Kammel od niemieckiego słowa Kamm (grzebień)" - tłumaczył.

Emocje wśród fanów budzi jego życie uczuciowe. Gwiazdor przez wiele lat związany był z Katarzyną Niezgodą jednak w 2015 roku ich relacja zakończyła się. - Fakty są takie, że raczej będę starym kawalerem. Raczej tak. To deklaracja, która wynika ze statystyki. Nie umiem z kimś mieszkać na stałe. Próbowałem to zmienić - mówił w 2021 roku. Pojawiły się plotki, że Kammel... jest gejem. - Nie zajmuję się swoją orientacją publicznie, ale nic nie ukrywam. Wiem, że od lat, nie wiem dlaczego, ciągle trwają spekulacje na temat tego, czy ja jestem homoseksualistą, czy nie jestem. Ja mówię i powtórzę to jeszcze raz: nie jestem homoseksualistą - powiedział. - Natomiast gdybym nim był, to byłbym z tego dumny i wykorzystywałbym to na rzecz troski, bo nie chcę mówić walki, lepszego życia ludzi, którzy tak jak ja byliby w takiej sytuacji, czyli mieli taką orientację - dodał.

W naszej galerii zobaczycie, jak zmieniał się Tomasz Kammel:

Tomasz Kammel po zwolnieniu z TVP