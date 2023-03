Była gwiazdą w PRL. Zmarła w zapomnieniu. Żyła w nędzy. O mało co zostałaby pochowana wśród anonimowych zmarłych

Nie żyje Elżbieta Żakowicz. Gwiazda PRL przez ostatnie lata żyła w nędzy i zapomnieniu

O śmierci Elżbiety Żakowicz powiadomiła Polska Fundacja Muzyczna na Facebooku, organizacja która w ostatnich latach opiekowała się zapomnianą artystką. Piosenkarka zmarła w wieku 75 lat w miniony wtorek (7 marca) w Krakowie. Elżbieta Żakowicz rozpoczęła karierę w 1966 roku, gdy zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie „Mikrofon dla wszystkich”. - W 1969 roku na Festiwalu w Opolu otrzymała nagrodę Centralnej Rady Związków Zawodowych za piosenkę „Słońce w chmurach łazi”, co zaowocowało zaproszeniem do współpracy z grupą Wiślanie 69. Po rozpadzie zespołu, koncertowała z muzykami Wiślan jako Ela i Grupa. Później występowała także z zespołami Arianie, Centrum i Katapult Band - czytamy na profilu PFM. Jak opisuje Fundacja kilka miesięcy temu okazało się, że artystka z powodu niewielkiej podwyżki emerytury utraciła prawo do bezpłatnych obiadów MOPS. Dlatego też Polska Fundacja Muzyczna zaczęła działać: - Zatem paradoksalnie podwyżka spowodowała wielki problem w bardzo skromnym budżecie emerytalnym tej zasłużonej Artystki. Decyzją Zarządu PFM rozpoczęliśmy finansowanie codziennych obiadów dla niej, planowaliśmy uruchomienie zbiórki na ten cel na przyszłość, dziś to już niepotrzebne - napisała Fundacja.

Pogrzeb piosenkarki. Żakowicz zostanie pochowana w rodzinnym grobie. Groził jej pochówek w wśród anonimowych zmarłych

Jak dodano Elżbieta Żakowicz zostanie pochowana w Krakowie. Pogrzeb zapomnianej piosenkarki odbędzie się w środę 15 marca w Krakowie na Cmentarzu Prądnik Czerwony o godzinie 13:40. Dzięki pomocy PFM zmarła zostanie pochowana w rodzinnym grobie, który udało się odszukać: - Uda się samotną, niemajętną Panią Elżbietę pochować godnie i upamiętnić, bo dzięki dofinasowaniu z PFM nie spocznie ona na koszt Państwa w zbiorowym grobie wśród anonimowych samotnych zmarłych, tylko w odszukanym grobie rodzinnym – upamiętnianie zasłużonych artystów jest też jednym z celów statutowych naszej Fundacji - czytamy na Facebooku.