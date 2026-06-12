Była pierwsza nieoficjalną Miss Mundialu. Tak wygląda seksowna „matka chrzestna”

Luciana Salazar do 2006 roku

Luciana Salazar jest dobrze znana w latynoskich kręgach, szczególnie tych z obu Ameryk. Urodziła się w 1980 roku i w okolicach początku 2000 postanowiła skierować swoją karierę ku modelingowi. Sławę przyniosły jej odważne sesje zdjęciowe, m.in. dla magazynu "Playboy", oraz role w popularnych argentyńskich komediach i programach telewizyjnych. Przełomem o skali międzynarodowej był rok 2005, kiedy podczas prestiżowego festiwalu w Viña del Mar w Chile została wybrana jego "Królową". Od początku ta bardziej konserwatywna część południowoamerykańskiego świata była oburzona strojami Luciany. Stawiała ona zawsze na mikroskopijne bikini, które uwydatniały jej wdzięki.

Luciana Salazar na Mundialu w 2006 roku

Luciana Salazar zyskała jednak światową sławę po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej mężczyzn w Niemczech w 2006 roku. Kobieta szalała, kibicując swojej kochanej kadrze, czyli Argentyńczyków. Kibice z tego kraju szybko okrzyknęli ją "Madrina de la Selección Argentina" (Matka Chrzestna Reprezentacji Argentyny). Modelka podgrzewała atmosferę wokół turnieju ultraodważnymi sesjami, w których pozowała ubrana jedynie w barwy narodowe Albiceleste. Rozgłos przyniósł jej też publiczny zakład: obiecała, że jeśli kadra zdobędzie złoto, ona przebiegnie nago ulicami Buenos Aires. Choć Argentyna odpadła w ćwierćfinale, Luciana zrewolucjonizowała turniej, na stałe zapoczątkowując modę na wybory "Miss Mundialu".

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Luciana Salazar na kolejnych mistrzostwach świata

Myślicie, że Niemcy to był ostatni turniej Luciany? Nic bardziej mylnego. Po swoim sukcesie w 2006 roku, modelka wróciła w 2010 roku na Mistrzostwach Świata w Republice Południowej Afryki. Ponownie pełniła nieoficjalną matkę chrzestną Argentyńczyków, ale na trybunach pojawiło się więcej odważnych kobiet w dosyć skąpych strojach. Okazało się, że zainspirowali się Lucianą Salazar - oczywiście większość dla sławy i zasięgów. Od tamtej pory widzowie, a czasami media nieoficjalnie wybierają właśnie Miss Mundiali.

Sama Luciana nie odpuściła Mundialu w Katarze. Salazar poleciała tam osobiście, a brytyjski dziennik "The Sun" oficjalnie okrzyknął ją wtedy "najseksowniejszą argentyńską fanką turnieju". Z trybun w Doha świętowała upragnione mistrzostwo świata dla swojego kraju.

Luciana Salazar i operacje plastyczne

Luciana Salazar przez lata i do dziś wzbudza ogromne kontrowersje swoim wyglądem. Choć jest szczęśliwą mamą (co pokazuje w swoich mediach społecznościowych), wszyscy skupiają się na jej ciele. Modelka zawsze zaznacza, że powiększała tylko kilkukrotnie piersi. Figurę ma zawdzięczać diecie, a idealnie wyglądającą twarz - doskonałym genom po rodzicach. Czasami zasłania się też filtrami z Instagrama.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląd "Matka Chrzestna" Miss Mundiali - Luciana Salaraz!

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