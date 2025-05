W rozmowie z "Super Expressem" Anna Strażyńska, która jest prowadzącą program "Gwiazdorska kuchnia Ani" zdradziła, że wizyta u Justyny Steczkowskiej była dla niej nietuzinkowym doświadczeniem. Jak podkreśliła, to, co zobaczyła za zamkniętymi drzwiami domu gwiazdy, znacząco różniło się od wyobrażeń, jakie mogą mieć osoby znające piosenkarkę tylko z mediów.

Zobacz też: Elegancka Steczkowska cała w mące. Tak piekła chleb przed kamerami!

Była w domu Steczkowskiej. Prawda o Justynie w końcu ujrzała światło dzienne

Anna Strażyńska pojawiła się w domu Justyny Steczkowskiej przy okazji nagrań do swojego programu "Gwiazdorska kuchnia Ani". Choć piosenkarka jest mamą trójki dzieci, a także prowadzi intensywny tryb życia, według Anny udaje jej się zachować równowagę między światem show-biznesu a życiem prywatnym. Największe wrażenie zrobiły na niej relacje panujące w rodzinie artystki – naturalne, pełne ciepła i zrozumienia.

Justyna... ja byłam jej gościem w domu, a ona była moim gościem w moim programie. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że oni są naprawdę fajnymi ludźmi, fajnie gotują, bardzo fajnie prowadzą dom rodzinny. Także ja jestem zachwycona i szczęśliwa, że w ogóle mogę prowadzić ten program, ponieważ poznaję tak fajnych ludzi i mogę im pokazać właśnie takie triki. To jest słuchajcie, aż niemożliwe, że można w kuchni zrobić przez godzinę tak fajne rzeczy. A można! - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Anna Strażyńska.

Jakby tego było mało, Ania wyznała nam, że podkradła przepis od Justyny na jej chleb i planuje wprowadzić go do menu swojej restauracji.

Jeszcze go nie wprowadziłam, ale go cały czas robię, częstuję gości i oni są zachwyceni. Zachwyceni naprawdę, a ten chleb jest dla mnie mistrzostwem - mówi w rozmowie z nami Strażyńska.

Co to za program "Gwiazdorska kuchnia Ani"?

"Gwiazdorska kuchnia Ani" to kulinarny format online, w którym Anna Strażyńska zaprasza widzów do swojego smakowitego świata. Program dostępny bezpłatnie na platformie TVP VOD łączy pasję do gotowania z inspirującymi spotkaniami z gwiazdami. Każdy odcinek to nie tylko przepis na wyjątkowe danie, ale też możliwość do poznania gwiazd od prywatnej strony.

Wśród zaproszonych osób znajdą się m.in. Beata Tadla, Michał Szpak, Joanna Kurowska, a premierowym odcinku gospodynią była wcześniej wspomniana Justyna Steczkowska, która do wspólnego gotowania zaprosiła synów.

Zobacz też: Fijał zawiedziona Eurowizją. Według niej Steczkowska to nadczłowiek!

Zobacz naszą galerię: Justyna Steczkowska upiekła chleb przed Eurowizją!

Sonda Czy lubisz Justynę Steczkowską? Tak. Jest świetną piosenkarką Nie. Jej muzyka do mnie nie trafia Nie mam zdania