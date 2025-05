Justyna Steczkowska, reprezentując Polskę w tegorocznym konkursie Eurowizji, zaprezentowała utwór "Gaja", który od początku wzbudzał spore emocje – zarówno wśród fanów, jak i ekspertów. Steczkowska znana jest ze swojego perfekcjonizmu i artystycznej konsekwencji, a jej występ był tego najlepszym dowodem – dynamiczny, pełen wizualizacji, a także z wieloma symbolicznymi odniesieniami.

Ada Fijał, komentując udział Steczkowskiej w rozmowie z "Super Expressem" nie kryła zachwytu. Podkreśliła także, że wokalistka zajęła 7. miejsce w głosowaniu publiczności. Aktorka przyznała, że występ Justyny miał wszystko to, czego trzeba, aby osiągnąć sukces.

Siódme w głosowaniu publiczności. Mnie zastanawia, dlaczego jurorzy w ogóle nie sklejają się z tym, co uważają ludzie. W ogóle co to jest za festiwal, gdzie jury jest zupełnie, absolutnie po drugiej stronie, jeżeli chodzi o głos publiczności. Nie wiem, czy powinniśmy dalej brać w tym udział, bo jeżeli tak to będzie wyglądało, to nie mamy po prostu najmniejszych szans, bo Justyna zrobiła wszystko. Była absolutnie doskonała i pod względem ruchu, i pod względem tego, jak śpiewała to przede wszystkim i wspaniałe wizualizacje, cudowni tancerze. Tam naprawdę było wszystko na najwyższym poziomie, więc ja nie wiem, jak to się w ogóle stało, natomiast została bardzo dostrzeżona na światowym rynku, więc ja jej wróżę i karierę za granicą i liczę na to, i trzymam mocno kciuki, bo bardzo na to zasługuję - mówi nam Ada Fijał.