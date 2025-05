Milena Zdzuj została zauważona przez Justynę Steczkowską i otrzymała zaproszenie do castingów do jednego z jej teledysków. Artystka od razu dostrzegła w młodej tancerce wyjątkowy talent i zaprosiła ją do współpracy przy swoim eurowizyjnym występie. Przygotowania do Eurowizji trwały kilka miesięcy i wymagały od Mileny ogromnego zaangażowania. Choreografia do utworu "Gaja" była dynamiczna i skomplikowana, a dodatkowym wyzwaniem było tańczenie na wysokich obcasach.

Milena Zdzuj opowiedziała o współpracy z Justyną Steczkowską

Milena Zdzuj, młoda tancerka, która towarzyszyła Justynie Steczkowskiej podczas jej występu na Eurowizji 2025, w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła kulisy ich współpracy. Mimo że przygotowania do występu były wymagające, 16-latka nie kryła zachwytu nad atmosferą, jaka panowała w zespole wokalistki. Tancerka przyznała, że Steczkowska stworzyła bezpieczną przestrzeń do pracy, w której każdy członek ekipy czuł się doceniony.

Pani Justyna, absolutnie nie gwiazdorzy jest bardzo sympatyczną, ciepłą osobą. Naprawdę każdemu powiedzie dzień dobry, z każdym się przywita. Jest tak kochana, naprawdę, jest po prostu ikoną, ona jest niesamowita, a przy tym jest po prostu takim cudownym człowiekiem - powiedziała w rozmowie z nami Milena.

Mimo młodego wieku tancerka profesjonalnie podeszła do intensywnych prób i wyzwań, jakie niosła ze sobą choreografia eurowizyjna. Jak przyznaje, doświadczenie to na długo pozostanie w jej pamięci – nie tylko jako zawodowe osiągnięcie, ale też wielka lekcja.

Nie wiadomo tak naprawdę, ale my jesteśmy wszyscy dumni z Pani Justyny, całej naszej ekipy. Wszyscy włożyli naprawdę całe swoje serce, całą energię. Pracowaliśmy tak naprawdę od stycznia już. Jeszcze były preselekcje, prekoncerty, więc jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z naszego występu i też dziękujemy całej Polsce za takie wsparcie, bo naprawdę to ile wiadomości dostajemy dalej, to jest niesamowite - mówi nam Milena.

