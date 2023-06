Była wielką gwiazdą "M jak miłość", później zniknęła. Tak Ewelina Serafin wygląda w wieku 46 lat. Co dziś robi? Rzadki przypadek!

Ewelina Serafin zagrała w "M jak miłość" i od razu zyskała sympatię widzów. Urocza, skromna dziewczyna wcieliła się w rolę Katarzyny Kociołek. Przez 12 lat aktorka grała w serialu, a jej postać została nawet pierwszą dziewczyną słynnego Marka Mostowiaka. Byli nawet zaręczeni! Serafin ostatecznie pożegnała się z "M jak miłość", a jej kariera zwolniła. Dopiero po dłuższym czasie pojawiła się nagle na czerwonym dywanie, a konkretnie na prezentacji oferty programowej TVP. Ewelina Serafin założyła długą, błyszczącą sukienkę w odcieniach różu i pomarańczu. Do tego czarne, wysokie sandały i kopertówka. Aktorka ma swój styl i trzyma się go, niezależnie od tego, co mówią inni. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje? Co robi Ewelina Serafin? Poznajcie szczegóły.

Ewelina Serafin nie jest już aż tak popularna, jak przed laty, ale nadal ma wierne grono fanów. Czym się zajmuje, co robi? Po długiej nieobecności pojawiła się przed obiektywami kamer, co jakiś czas publikuje również nowe zdjęcia w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami swoimi prywatnymi chwilami. A jak wygląda Ewelina Serafin w wieku 46 lat? Fenomenalnie! Ludzie piszą w sieci, że to rzadki przypadek gwiazdy, która postanowiła nie kombinować z poprawianiem urody. Ewelina Serafin wygląda naturalnie i pięknie. Z wiekiem promienieje. Zresztą, oceńcie sami.

