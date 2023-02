Michał Wiśniewski spełnia się aktualnie w roli męża swojej piątej żony, z którą wyczekuje narodzin drugiej wspólnej pociechy. Życie lidera Ich Troje to jednak idealny scenariusz na film, ponieważ wiązał się i rozwodził z kobietami, które u jego boku szybko zyskiwały sławę. O takiej sytuacji można powiedzieć w przypadku Mandaryny, która nie dość, że zgodziła się, by jej ślub z muzykiem był transmitowany na antenie TVN-u, to do tej pory nie wróciła do panieńskiego nazwiska, pozostając Martą Wiśniewską. Ale czy już na zawsze?

Była żona Wiśniewskiego planuje ślub z nowym partnerem?! Jest komentarz

Mandaryna często nazywana jest drugą żoną Michała Wiśniewskiego. I choć od czasu rozwodu z muzykiem (rok 2006) była związana z innymi mężczyznami, żaden ze związków nie był tak poważny jak ten aktualny z Adrianem. Początkowo celebrytka nie była chętna, by opowiadać o nowej miłości, ba, nie chwaliła się nią nawet na Instagramie. Teraz z kolei zaciągnęła ukochanego przed kamerę.

- Przecięliśmy się gdzieś na planie filmowym, a później spotkaliśmy się w parku, więc w ogóle było miło, romantycznie i fajnie. (...) Kojarzyłem [Martę - przy. red.] od razu. Zaskoczyła mnie tylko pozytywnie. Poznajemy się i zaprzyjaźniamy bardzo szybko. Absolutna akceptacja, współodczuwanie - nie mógł się nachwalić ukochanej

- Nie kłócimy się. Sprzeczamy się, jak większość osób. To jest taka przyjemność bycia ze sobą, akceptowania drugiej osoby. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy jakieś kłótnie i awantury za sobą z przeszłości. Idziemy do przodu i to jest dla nas miłe - dodała Mandaryna, informując, że łączy ich też miłość do słonecznej Italii, do której niebawem być może się wybiorą.

Pod koniec rozmowy para zgodnie przyznała, że nie myśli, by sformalizować związek. Twierdzą, że jest dobrze tak jak teraz.