Michał Gała, gwiazdor "Top Model" w TVN oskarżony o napaść seksualną. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Szokujące informacje przekazał też Sylwester Wardęga. - Influencer Michał G. oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 198 kk. Art. 198. Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby. Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - napisał na platformie X (dawny Twitter) youtuber. Michał Gała w specjalnym oświadczeniu zaatakował Sylwestra Wardęgę i stwierdził, że jest niewinny. Były gwiazdor TVN potwierdził informacje o skierowaniu przeciw niemu aktu oskarżenia, ale zaznaczył też, że zgodnie z konstytucją każdego uważa się za niewinnego, dopóki nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

