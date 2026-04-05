"Café Fogg" - koncert TVP w Wielkanoc 2026. Kto wystąpi? Kiedy oglądać koncert z twórczością Mieczysława Fogga?

"Cafe Fogg" - hołd dla Mieczysława Fogga w TVP

TVP zaprasza na specjalne widowisko w Wielkanoc 2026. Tytuł "Cafe Fogg" to nie przypadek. Nazwa koncertu nawiązuje on do pierwszej powojennej kawiarni, którą w zrujnowanej Warszawie prowadził Mieczysław Fogg. To artysta, który swoją twórczością połączył trzy epoki: II Rzeczpospolitą, PRL i współczesną Polskę. To właśnie jego prawnuk, Michał Fogg, poprowadzi ten niezwykły koncert, który jest hołdem dla życia i twórczości jego dziadka. Co wydarzy się na scenie?

"Cafe Fogg" - gwiazdy koncertu

Podczas "Cafe Fogg" usłyszymy największe przeboje Mieczysława Fogga. Wśród nich znajdą się takie utwory jak: "Tango Milonga", "Jesienne róże", "Upić się warto", "W małym kinie", "Ostatnia niedziela", "Tango Notturno", "Bo to się zwykle tak zaczyna", "Piosenka o mojej Warszawie", "Serce matki, a ja sobie gram na gramofonie" oraz "Już nigdy". Na scenie wystąpią:

Sława Przybylska

Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem

Anna Maria Jopek

Alicja Szemplińska

Anna Karwan

Ralph Kamiński

Andrzej Piaseczny

Czesław Mozil

Janusz Radek

Marcin Sójka

Artystom towarzyszyć będzie orkiestra pod batutą Adama Sztaby, który jest również odpowiedzialny za aranżacje wszystkich piosenek. Nie zabraknie również elementu kabaretowego, który był nieodłączną częścią twórczości Mieczysława Fogga. Wybrane skecze zaprezentują:

Marian Opania

Piotr Gąsowski

Mikołaj Roznerski

Piotr Pręgowski

Andrzej Nejman

Sławomir Orzechowski

Andrzej Mastalerz

"Cafe Fogg" - data i godzina emisji

Koncert "Cafe Fogg" zostanie wyemitowany w Wielkanoc 2026. Widowisko będzie pokazane w świąteczną niedzielę, 5 kwietnia. Będzie można je obejrzeć na antenie TVP2. Start o godzinie 20:25. Show zostanie podzielone na dwie części. Druga zacznie się o 21:25.