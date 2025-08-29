Cała Polska gratuluje Gortatowi! Radosna nowina obiegła sieć

Marcin Gortat od lat pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci polskiego sportu. Były koszykarz NBA, dziś wiedzie spokojniejsze życie, jednak wciąż budzi ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Jego prywatność od zawsze była pilnie strzeżona, a momenty, w których otwiera się przed opinią publiczną, należą do rzadkości. Tym razem jednak Gortat i jego wybranka Żaneta Stanisławska postanowili podzielić się wyjątkową informacją - zostaną rodzicami.

Marcin Gortat zostanie ojcem

"Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Cieszę się, że mogę powiedzieć... wkrótce zostaniemy rodzicami!" - napisał Gortat w sieci, opatrując wiadomość wymownymi hasztagami "family", "dad" i "parents". Do wpisu dołączył zdjęcie dziecięcych bucików - jeden w kolorze niebieskim, drugi różowy. Symboliczne fotografie od razu wywołały burzę domysłów, czy to chłopiec, czy dziewczynka, ale sami przyszli rodzice nie zdradzili jeszcze szczegółów.

Pod postem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Internauci i znajomi pary zasypali ich gratulacjami: "Wspaniałe wiadomości, gratulacje!", "Marcin, Żaneta! Przed Wami najpiękniejszy mecz na świecie! Gratulacje!", "Kochani wspaniała wiadomość. Gratulacje" - pisali fani z całej Polski.

Choć Marcin i Żaneta od początku związku unikają blasku fleszy i nadmiernego eksponowania swojego życia prywatnego, wiadomość o dziecku postanowili ogłosić oficjalnie. Para uchodzi za jedną z bardziej zgranych i stabilnych w polskim show-biznesie - ona jest przedsiębiorczynią, on spełnionym sportowcem, a teraz ich wspólne życie nabierze zupełnie nowego wymiaru. Nie jest tajemnicą, że dla Gortata rodzina od zawsze miała ogromne znaczenie. W licznych wywiadach podkreślał, że marzy o dzieciach i spokojnym życiu u boku ukochanej kobiety. Teraz jego marzenie staje się rzeczywistością.

