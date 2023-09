Caroline Derpienski zalicza się do społeczności LGBT. Modelka i celebrytka niespodziewanie zdecydowała się na swój biseksualny coming out. Co ma to jej partner Jack? Mężczyzna niby nie powinien mieć powodów do obaw, bo Caroline Derpienski gustuje zarówno w panach, jak i paniach. Problem w tym, że milioner miał oskarżyć naszą modelkę o zdradę! Sprawa się mocno skomplikowała. Na dodatek pochodząca z Białegostoku celebrytka zamieściła dziwaczną relację w mediach społecznościowych. Caroline Derpienski coming outu jako osoba LGBT dokonała niejako przy okazji innego wyznania!

- Nie jest dobrze kochani. Jack oskarżył mnie o zdradę. Ktoś z naszych wspólnych znajomych wysłał mu zdjęcie, jak ostatnio często spotykałam się z trzema znajomymi, dwoma facetami i jedną kobietą. Pomimo tego, że jestem bi, o czym nigdy nie mówiłam, Jack jest moją miłością życia i tylko to się liczy. Jest mu przykro, że ludzie posądzają mnie o bycie w związku z Polakiem. Niszczy to nasze latynoskie więzi i wspólne tradycje z Jackiem. Jack się tak zdenerwował tymi fake newsami, że dał mi milion dollarsów (dolary - red.) w gotówce i powiedział, że mamy wydać wszystko na diamonds (diamenty - red.), aby pokazać siłę jego dollarsów. Rozpłakałam się, żeby pomyślał, że za mało dał, ale przyjęłam. Z tej afery wyszłam tylko na plus - zakomunikowała Caroline Derpienski.

