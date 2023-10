Caroline Derpieński na Clout MMA. Starła się z Laluną, było ostro

Caroline Derpieński pojawiła się na II Konferencji Clout MMA jako gość specjalny. Gdy wydawało się, że jej obecność przebiegnie normalnie, nagle doszło do ostrego spięcia z Laluną. Celebrytka zaczęła wytykać gwieździe "Królowych życia" operacje plastyczne w Turcji i noszenie podróbek. - Nie gniewaj się na mnie, ale muszę zadać te pytania. Jak ty możesz tytułować się "Królową życia" i chwalić się, że chodzisz w podróbkach? - zapytała Derpieński. Laluna szybko dała ripostę, że Caroline sama nosi podróbki.

Potem było starcie twarzą w twarz. Laluna była wściekła na Derpieński, za to, że ta zasugerowała jej bycie pseudo celebrytką. Wyzwała ją na pojedynek. - Co to jest, że ja coś mówię, a ona mi przerywa. Przyszliście tu z nią i pozwalacie sobie na to, że ona jest królową? (...) Z ciebie żadna królowa dollarsowa - stwierdziła Laluna.

Caroline Derpieński na razie nie chce walczyć we freak fight' ach. Twierdzi, że nikogo nie stać na jej zatrudnienie, a jeśli stanęła by na ringu to na pewno nie przeciwko Lalunie.

Don Kasjo szczerze o przełomie w rozprawie sądowej z FAME MMA. Mocne słowa o aferze z polskimi youtuberami