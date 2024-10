Caroline Derpieński ściągnęła rzęsy i zmyła makijaż. To naprawdę ona?!

Kim jest Maciej Buzała? Szok, z kim wcześniej spotykał się nowy chłopak Grzeszczak. Nie do wiary

Caroline Derpieński: Narobiła zamieszania w polskim show-biznesie

Caroline Derpieński (24 l.) w ubiegłym roku z przytupem weszła do polskiego show biznesu. Pojawiła się niemalże znikąd i w ekspresowym tempie stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób w kraju. Białostoczanka, która na co dzień mieszka w USA, lubi robić wokół siebie zamieszanie - chętnie udzielała kontrowersyjnych wywiadów, a także rozkręcała kolejne internetowe dramy, których była główną bohaterką. W krótkim czasie Derpieński zdążyła się pokłócić z połową polskich gwiazd, a jej podzieliło internautów.

Młoda celebrytka żyje zgodnie z zasadą "nie ważne co mówią, ważne byle mówili". Chętnie opowiadała o swoim luksusowym, zjawiskowej karierze w Miami czy "latynoskim narzeczonym Jacku". Szybko stało się jasne, że nie wszystkie jej historie mają cokolwiek wspólnego z prawdą. W kraju stała się jednak gwiazdą. Na Instagramie obserwuje ją aż 10 milionów osób!

Caroline Derpieński: Zmyła makijaż i ściągnęła rzęsy

Samozwańcza "dolarsowa królowa" chwali się w sieci swoim pełnym przepychu życiem. Patrząc na jej relacje można uznać, że ścianki, czerwone dywany, wykwintne kolacje czy egzotyczne wakacje to jej chleb powszedni. Stałą częścią jej wizerunku jest przepych oraz bardzo mocny makijaż. Caroline nawet na plaży wymalowana jest niczym na wieczorową galę.

Czasami zaskakiwała fanów zdjęciami bez makijażu. I chociaż często rzeczywiście nie miała na twarzy make-upu, to instagramowe filtry oraz firana sztucznych rzęs zdecydowanie nie podchodzą pod "naturalny wizerunek". We wtorek, 22 października, poinformowała w sieci, że jedzie do salonu kosmetycznego, żeby ściągnąć rzęsy. Krótko po tym pokazała fanom swoją "nową twarz". "Zdjęłam rzęsy. Nie mam kompletnie makijażu, FaceApp itd." - napisała w relacji. Bez sztucznych rzęs i mocnego makijażu wygląda jak inna osoba! Na kolejnym zdjęciu miała lekko wytuszowane rzęsy, błyszczyk na ustach i wymodelowane brwi. W takim wydaniu wygląda niczym nastolatka! Musimy przyznać, że prawie jej nie poznaliśmy.

Podoba wam się w Caroline w naturalnej odsłonie? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii na górze strony!

