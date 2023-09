Największa klęska Krzysztofa Krawczyka. W dniu pogrzebu trafiło to do sieci. Przykra sprawa

Jeden biust to za mało?! Doda zaczęła nosić drugi. I to jeszcze większy! Szokujące zdjęcia piosenkarki

Caroline Derpieński nieźle namieszała w Polskim show-biznesie. Pojawiła się niemalże znikąd wiosną tego roku, a stała się tak rozpoznawalna, jak niewielu naszych rodzimych celebrytów. Caroline mieszka w Los Angeles, ale wychowała się w Białymstoku. Na co dzień spełnia się jako modelka i influenserka - jej profil na Instagramie obserwuje ponad 6 MILIONÓW fanów. Dla porównania oficjalny profil Dody śledzi niecałe dwa miliony fellowersów, a instagramowe konto Kasi Cichopek zgromadziło dotychczas ponad pół miliona fanów.

Nawet miliarder Jack Jackowski nie widuje prawdziwej twarzy Caroline Derpieński?

Caroline w swoich mediach społecznościowych pokazuje, jak można żyć. Czerwony dywan, pełne blasku stylizacje, droga biżuteria, kosmetyki z najwyższej półki. To wszystko jest, jak twierdzi, dla ludzi, a ona sama jest najlepszym przykładem na to, że jak się chce, to można. I nie ma tu nic do rzeczy mąż miliarder. Caroline sama zarabia na swoje "waciki", a że lubi luksus, to i one musza być z najwyższej półki. Codzienny wizerunek celebrytki jest bardzo ostry, spod warstwy kosmetyków rzadko wyziera prawdziwa twarz dziewczyny, choć Caroline dopiero niedawno przekroczyła 20 rok życia.

Caroline Derpieński bez makijażu i fitrów

Ostatnio celebrytka postanowiła pokazać się fanom w wersji niemal naturalnej, bo bez makijażu i filtrów. I trzeba przyznać, że wypadła na fotkach bardzo korzystnie - naturalnie, bez sztucznej ostrości. Na tych fotkach widzimy młodą dziewczynę, a nie zalaną wypełniaczami twarz lalki w nieokreślonym wieku. Zachwyceni internauci nie szczędzili komplementów.

Zobacz zdjęcia Caroline Derpieński i Marcina Hakiela z kanapy u Kuby Wojewódzkiego

Wieczorny Express - Caroline Derpienski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.