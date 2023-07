Oniemieliśmy ujrzawszy, jak Caroline Derpieński wygląda naprawdę. Bez filtrów i makijażu to nie ta sama osoba

"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

Caroline Derpieński nieźle namieszała w Polskim show-biznesie. Pojawiła się niemalże znikąd wiosną tego roku, a stała się tak rozpoznawalna, jak niewielu naszych rodzimych celebrytów. Caroline mieszka w Los Angeles, ale wychowała się w Białymstoku. Na co dzień spełnia się jako modelka i influenserka - jej profil na Instagramie obserwuje ponad 6 MILIONÓW fanów. Dla porównania oficjalny profil Dody śledzi niecałe dwa miliony fellowersów, a instagramowe konto Kasi Cichopek zgromadziło dotychczas ponad pół miliona fanów.

Caroline w swoich mediach społecznościowych pokazuje, jak można żyć. Czerwony dywan, pełne blasku stylizacje, droga biżuteria, kosmetyki z najwyższej półki. To wszystko jest, jak twierdzi, dla ludzi, a ona sama jest najlepszym przykładem na to, że jak się chce, to można. I nie ma tu nic do rzeczy mąż miliarder. Caroline sama zarabia na swoje "waciki", a że lubi luksus, to i one musza być z najwyższej półki. Codzienny wizerunek celebrytki jest bardzo ostry, spod warstwy kosmetyków rzadko wyziera prawdziwa twarz dziewczyny, choć Caroline dopiero niedawno przekroczyła 20 rok życia.

Caroline Derpieński bez makijażu

Ostatnio celebrytka postanowiła pokazać się fanom w wersji niemal naturalnej, bo bez makijażu i filtrów. I trzeba przyznać, że wypadła na fotkach bardzo korzystnie - naturalnie, bez sztucznej ostrości. Na tych fotkach widzimy młodą dziewczynę, a nie zalaną wypełniaczami twarz lalki w nieokreślonym wieku. Zachwyceni internauci nie szczędzili komplementów.

