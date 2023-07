Tak Caroline Derpieński wyglądała jeszcze kilka lat temu. Absolutny szok, nie poznaliśmy jej!

Ostatnio Caroline Derpieński pokazała na Instagramie zdjęcia w swojej naturalnej wersji - bez makijażu i filtrów. Wywołało to falę komentarzy i dyskusję o tym, na ile warto zmieniać swój wygląd. Wielu obserwujących chwaliło urodę modelki. Followersi mówili wprost, ze mocny makijaż nie jest jej zupełnie potrzebny, by ładnie wyglądać. Byli i tacy, którzy twierdzili, że modelka powinna także zrezygnować na przykład ze sztucznych rzęs. Na to raczej nie mogą liczyć, bo Caroline uważa ten dodatek za must have codziennego wyglądu. Zalecała nawet wszystkim kobietom w Polsce, że powinny nosić podobne wachlarze.

Tak wyglądała Caroline Derpieński 5 lat temu. Powalająca zmiana!

Jednak to miarę naturalne zdjęcie celebrytki wywołało pewien niedosyt. Postanowiliśmy sprawdzić, jak modelka wyglądała kilka lat temu i jak się zmieniała. Wystarczy mocniej zagłębić się w jej profil na Instagramie, by znaleźć odpowiednie fotki. To, jak wyglądała Caroline jeszcze 4-5 lat temu wprawiło nas w osłupienie. Ze zdjęć spogląda na nas nie drapieżny wamp, a słodka dziewczyna - delikatna i eteryczna. To niesamowite, jak bardzo kobieta zmieniła swój wizerunek przez te kilka lat. Na aktualnych fotkach wygląda na conajmniej 10 lat więcej, niż ma w rzeczywistości. Zadziwiająca metamorfoza! Zobaczcie sami! Mega naturalne zdjęcie nr 8 nas zachwyciło, a na 12 fotce wygląda jak aniołek.

Zobaczcie w galerii zdjęcie Caroline Derpieński sprzed 5 lat!

Wieczorny Express - Caroline Derpienski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.