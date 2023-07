Derpieński radzi Polkom, jak dbać o urodę. Sztuczne rzęsy i fryzjer dwa razy w tygodniu to absolutne minimum. Co z operacjami plastycznymi?

Caroline Derpieński pojawiła się w polskim show-biznesie całkiem niedawno, a już niemal każdy o niej przynajmniej słyszał. Polska modelka, robiąca oszałamiającą karierę w Stanach Zjednoczonych, z milionami dolców na koncie, bajecznie bogatym narzeczonym i ambicjami, by zmieniać świat zwykłych ludzi na lepszy wzbudza zainteresowanie. Jej konto na Instagramie obserwują miliony użytkowników. Polska część tej społeczności jest aktywna, chętnie komentuje, podpytuje, zaczepia. Część osób traktuje jej osobę i karierę z przymrużeniem oka, ale wyraźnie widać, że spora część fanek naprawdę podziwia życie celebrytyki. Głośno jest o niej także za sprawą konfliktów z innymi gwiazdami. Niedawno Caroline Derpieński zapowiedziała pozew przeciwko parodiującej ją Katarzynie Nosowskiej, a teraz szykuje się kolejna drama - tym razem z Julią Wieniawą.

Caroline Derpieński radzi Polskom, jak dbać o siebie

W jednym z ostatnich wywiadów w naszym studiu Caroline przyznała, że do Polski przyjechała "pogwiazdorzyć, wprowadzić trochę czegoś nowego, takiego amerykańskiego vibe-u". Zaś w rozmowie z dziennikarką Pudelka chętnie opowiedziała o tym, jak dba o siebie i jak każda polska kobieta powinna to robić. Okazuje się, ze według celebrytki największą robotę dla urody robią sztuczne rzęsy. Caroline uważa, że każda kobieta powinna je nosić, to absolutne must have. Ponadto celebrytka zaleca, by codziennie myć włosy, a przynajmniej dwa razy w tygodniu oddawać się w ręce dobrego fryzjera. Ideałem byłoby, by tak jak ona chodzić do fryzjera codziennie lub co drugi dzień. Należy tez dbać o paznokcie i codziennie robić makijaż. Tego najlepiej nauczyć się kończąc odpowiednie kursy - Caroline ma na swoim koncie dwa takie szkolenia. Przypomnijmy, że kilka dni temu Caroline pokazała swoje zdjęcia bez makijażu i wiele osób pochwaliło jej naturalną urodę.

Derpieński zdumiewająco o operacjach plastycznych

Caroline Derpieński nie zaleca operacji plastycznych, i zaprzecza jakoby takie kiedykolwiek miała. Przyznaje, że chciała poprawić sobie kiedyś usta, ale wystarczył jeden milimetr kwasu hialuronowego, by wyleczyć ją z tych ciągot. Poza tym jej partner jej tego zabrania. Zdziwionej dziennikarce celebrytka wytłumaczyła, ze mężczyźni w domu lubią kobiety naturalne, na wyjcie z facetem można zaś się odpowiednio odpicować, by wyglądać seksownie. Biustonosz push-up to konieczność. Chodzi o to, by koledzy mu zazdrościli.

