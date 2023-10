Caroline Derpienski leciała w samolocie z Piotrem Rubikiem! Ale posłała mu wiązankę!

Caroline Derpienski to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek. Kilka miesięcy temu przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu. Od tamtej pory zabiera głos w wielu sprawach, często też z jej ust padają bardzo kontrowersyjne słowa. I nawet jak nie przebywa obecnie w Polsce, to podgrzewa atmosferę w mediach społecznościowych! Tak było i tym razem. Popularna modelka leciała samolotem z Piotrem Rubikiem! Jak się okazuje, nie ma o nim dobrego zdania! Zobaczcie, o co poszło!

Caroline Derpienski ostro o Piotrze Rubiku. "0 klasy, ogromne gwiazdorzenie"

Caroline Derpienski leciała z Miami do Polski. Los tak zadecydował, że obok niej siedział... Piotr Rubik. Modelka zdała relacje z tej podniebnej podróży. Jak sama wyznała, kompozytor nie powiedział jej żadnego słowa, nawet "Dzień dobry"

- Cały czas się na mnie patrzył, ale "dzień dobry" nie powiedział. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Gbur. Widać ze nastawiony przez zazdrosną żonę, która uważa, że w Miami chodzę bez majtek, a majtki zawsze mam - powiedziała w rozmowie z "Pudelkiem".

Jak dodaje Derpienski, pod koniec lotu sama musiała poradzić sobie z wyjęciem bagażu podręcznego.

- Piotr nie pomógł mi po wylądowaniu z wyjęciem bardzo ciężkiego bagażu podręcznego ze schowka u góry, chociaż stał ramie w ramie ze mną i patrzył się w oczy. Ja każdemu zawsze pomagam w przeciwieństwie do niego. 0 klasy, ogromne gwiazdorzenie - spuentowała w rozmowie z serwisem.

