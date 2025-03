Cekiny, pióra i Nina Terentiew. Gwiazdy na koncercie ku pamięci Kory

Wśród występujących artystów również nie brakowało stylizacyjnych perełek. Ale na odważne kreacje postawiły nie tylko gwiazdy, które występowały na scenie, ale także goście.

Ada Fijał zaprezentowała się w cekinowej kreacji w odcieniach czerwieni, błyszcząc na tle innych gości;

Ania Rusowicz zachwyciła w srebrnej, lśniącej kreacji, w której przypominała anielicę;

Bovska postawiła na efektowne pióra, nadając swojemu występowi teatralnego charakteru;

Bartosz Porczyk zdecydował się na odważny ruch – zamiast klasycznej marynarki zaprezentował swój umięśniony tors, podkreślając rockowy charakter koncertu;

Renata Przemyk postawiła na subtelność i klasę, wybierając bieliźnianą sukienkę, która doskonale współgrała z atmosferą wieczoru;

Z kolei Anita Lipnicka wybrała nowoczesną interpretację męskiego garnituru, udowadniając, że klasyka może mieć wiele twarzy.

Zobacz też: Trwał koncert ku czci Kory w TVP i nagle na scenę weszła ona! Publice odjęło mowę

Nina Terentiew – limonkowy akcent, którego nie dało się przeoczyć

Choć Nina Terentiew postawiła na klasyczny, elegancki krój, to zdecydowanie nie można było powiedzieć, że jej stylizacja była zachowawcza. Wręcz przeciwnie – jej limonkowa koszula w połączeniu z dopasowanymi okularami przyciągała wzrok jak magnes, stanowiąc odważny wybór. Była to stylizacja, która doskonale oddawała jej barwną osobowość oraz pasję do muzyki i sztuki.

Scena, emocje i bliscy Kory

Koncert był jednak przede wszystkim muzycznym świętem i wzruszającym hołdem dla Kory. Na scenie pojawiły się utwory, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki, a prowadzący wydarzenie Łukasz Nowicki z wyczuciem i szacunkiem oddał głos zarówno artystom, jak i bliskim Kory.

Wśród obecnych znalazła się rodzina legendarnej wokalistki – Kamil Sipowicz oraz synowie artystki, co dodatkowo podkreśliło osobisty i intymny wymiar wydarzenia. Nie zabrakło wspomnień, wzruszeń i momentów, które przypomniały o niezwykłej sile jej twórczości i charyzmy.

Nie przegap koncertu! Już dziś w TVP!

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w nagraniu na żywo, mamy dobrą wiadomość – koncert zostanie wyemitowany w TVP już 28 marca. Będzie to okazja, by ponownie usłyszeć największe przeboje Kory w nowych aranżacjach i podziwiać stylizacje, które nadały temu wieczorowi wyjątkowego blasku. Zajrzyjcie też do naszej galerii zdjęć, by zobaczyć wszystkie najciekawsze kreacje!

Tu umierała Kora. Jej mąż po raz pierwszy pokazał wnętrza domu na Roztoczu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.