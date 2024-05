Celebrytka mija Auschwitz w szortach. Wycieczka z radosną muzyką w tle. "Pozwiedzane"

Vanessa Rojewska to 17-letnia influencerka, taka internetowa celebrytka, którą w mediach społecznościowych śledzi spora grupa osób. Ostatnio dziewczyna "zasłynęła" serią nagrań z obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w tle. Na nic zdały się liczne afery z ludźmi, którzy wrzucali do sieci niestosowne zdjęcia czy nagrania z tego miejsca. Co prawda Rojewska nie była w tym miejscu bezpośrednio, ale wystarczyły wideo z obozem w tle, jazdą na rowerze wzdłuż ogrodzenia w skąpym topie i krótkich szortach, by ludzie wyrazili swoje oburzenie. Vanessa Rojewska podpisała relację na Instagramie jednym słowem: "pozwiedzane". W tle słychać natomiast radosną, taneczną muzykę utworu "She doesn't mind" (ang. "ona nie ma nic przeciwko"). I najwyraźniej 17-latka nie miała nic przeciwko wrzuceniu czegoś takiego na swoje social media, a teraz spotykają ją tego konsekwencje. - Czy takie story z obozem koncentracyjnym w Auschwitz w tle z taką muzyczką jest cool, czy nie jest cool? - napisał "maskyo" w serwisie X (dawniej Twitter) i rozpętał tym pytaniem prawdziwą burze. Komentarze są bezlitosne.

Zdecydowana większość komentarzy mocno uderza w Rojewską. Ludzie piszą, że to, co wrzuciła do sieci, jest "nie na miejscu" i pokazuje "braki w edukacji". - Wypięty tyłek urąga powadze miejsca. (...) Dramatyczny brak wyczucia - czytamy w kolejnych wpisach. Sama Vanessa Rojewska nie odniosła się do tych słów krytyki, ani do nagrań, które zamieściła w mediach społecznościowych, ale serwis Pudelek podaje, że po tym, gdy afera wybuchła, szybko usunęła relację z Instagrama. Czy teraz, gdy media zaczynają o tym pisać, 17-latka postanowi przeprosić? Będziemy się tej sprawie przyglądać.