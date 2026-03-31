Celine Dion wraca na scenę po latach przerwy. Po ile bilety?

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-31 13:39

Kiedy z profilu Celine Dion zniknęły wszystkie zdjęcia, a w Paryżu pojawiły się tajemnicze plakaty, stało się jasne, że gwiazda szykuje niespodziankę. Artystka oficjalnie potwierdziła serię ekskluzywnych koncertów we Francji. Fani od dawna czekali na te wieści, zwłaszcza że jej poprzednia trasa, obejmująca również Polskę, została odwołana przez chorobę piosenkarki.

Powrót Celine Dion na scenę. Koncerty w Paryżu

Bilety na występy Celine Dion w Paryżu zaplanowane na 2026 rok z pewnością rozejdą się w mgnieniu oka. Gwiazda, która zapisała się w historii muzyki jako jedna z najlepiej sprzedających się artystek, ogłosiła nadchodzącą serię jesiennych, ekskluzywnych koncertów w stolicy Francji. Plotki o wielkim powrocie Celine Dion na scenę od wielu tygodni rozgrzewały media na całym świecie. Atmosferę podgrzały zagadkowe plakaty na paryskich ulicach i nagłe zniknięcie wszystkich postów z mediów społecznościowych wokalistki. Wszystko stało się jasne w niedzielę, 30 marca, w dniu 58. urodzin gwiazdy. Za pośrednictwem Instagrama i innych platform społecznościowych Kanadyjka potwierdziła swoją rezydenturę w Paryżu. Zaplanowano 10 koncertów w hali Defense Arena, mogącej pomieścić blisko 45 tysięcy widzów. Będą to pierwsze występy artystki od dłuższego czasu. Jej poprzednie tournée, "Courage World Tour", w ramach którego miała odwiedzić m.in. Polskę, zostało anulowane. Początkowo winna była pandemia koronawirusa, a następnie na przeszkodzie stanęły poważne problemy zdrowotne piosenkarki. Celine Dion zmaga się z zespołem sztywnego człowieka (SPS) - rzadką i nieuleczalną chorobą neurologiczną o podłożu autoimmunologicznym.

Celine Dion - bilety na koncert w Paryżu

Przedsprzedaż biletów na paryskie koncerty Celine Dion rusza 7 kwietnia. Aby wziąć w niej udział, chętni muszą zarejestrować się do 2 kwietnia na oficjalnej stronie internetowej piosenkarki. Zainteresowanie jest tak ogromne, że wielu fanów zgłasza problemy z dostępem do zablokowanej witryny.

Na ten moment nie ujawniono oficjalnego cennika biletów na koncerty muzycznej legendy. Warto przypomnieć, że w 2020 roku za standardowy bilet na numerowane miejsce (bez pakietu VIP) fani musieli zapłacić 893 złote.

Kiedy wystąpi Celine Dion? Daty koncertów

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koncertów Celine Dion w Paryżu:

  • sobota, 12 września
  • środa, 16 września
  • sobota, 19 września
  • środa, 23 września
  • sobota, 26 września
  • środa, 30 września
  • sobota, 3 października
  • środa, 7 października
  • sobota, 10 października
  • środa, 14 października
Celine Dion zaśpiewa w Paryżu
