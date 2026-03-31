Celine Dion wraca na scenę po latach przerwy. Po ile bilety?

Powrót Celine Dion na scenę. Koncerty w Paryżu

Bilety na występy Celine Dion w Paryżu zaplanowane na 2026 rok z pewnością rozejdą się w mgnieniu oka. Gwiazda, która zapisała się w historii muzyki jako jedna z najlepiej sprzedających się artystek, ogłosiła nadchodzącą serię jesiennych, ekskluzywnych koncertów w stolicy Francji. Plotki o wielkim powrocie Celine Dion na scenę od wielu tygodni rozgrzewały media na całym świecie. Atmosferę podgrzały zagadkowe plakaty na paryskich ulicach i nagłe zniknięcie wszystkich postów z mediów społecznościowych wokalistki. Wszystko stało się jasne w niedzielę, 30 marca, w dniu 58. urodzin gwiazdy. Za pośrednictwem Instagrama i innych platform społecznościowych Kanadyjka potwierdziła swoją rezydenturę w Paryżu. Zaplanowano 10 koncertów w hali Defense Arena, mogącej pomieścić blisko 45 tysięcy widzów. Będą to pierwsze występy artystki od dłuższego czasu. Jej poprzednie tournée, "Courage World Tour", w ramach którego miała odwiedzić m.in. Polskę, zostało anulowane. Początkowo winna była pandemia koronawirusa, a następnie na przeszkodzie stanęły poważne problemy zdrowotne piosenkarki. Celine Dion zmaga się z zespołem sztywnego człowieka (SPS) - rzadką i nieuleczalną chorobą neurologiczną o podłożu autoimmunologicznym.

Celine Dion - bilety na koncert w Paryżu

Przedsprzedaż biletów na paryskie koncerty Celine Dion rusza 7 kwietnia. Aby wziąć w niej udział, chętni muszą zarejestrować się do 2 kwietnia na oficjalnej stronie internetowej piosenkarki. Zainteresowanie jest tak ogromne, że wielu fanów zgłasza problemy z dostępem do zablokowanej witryny.

Na ten moment nie ujawniono oficjalnego cennika biletów na koncerty muzycznej legendy. Warto przypomnieć, że w 2020 roku za standardowy bilet na numerowane miejsce (bez pakietu VIP) fani musieli zapłacić 893 złote.

Kiedy wystąpi Celine Dion? Daty koncertów

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koncertów Celine Dion w Paryżu:

sobota, 12 września

środa, 16 września

sobota, 19 września

środa, 23 września

sobota, 26 września

środa, 30 września

sobota, 3 października

środa, 7 października

sobota, 10 października

środa, 14 października

EDYTA GÓRNIAK: Z JEDNEGO MOGĘ SIĘ CIESZYĆ, NIGDY SIĘ NIE SPRZEDAŁAM