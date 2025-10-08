Chciał wyglądać jak gwiazdy z sieci. Nie przeżył zabiegu!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-08 22:23

Brazylijski influencer Junior Dutra zmarł w wieku 31 lat, kilka tygodni po operacji plastycznej "foxy eyes". Jego bliscy twierdzą, że powikłania po zabiegu mogły przyczynić się do tragedii.

Adair Mendes Dutra Junior, znany szerzej jako Junior Dutra, zyskał popularność dzięki swoim publikacjom na Instagramie, gdzie chętnie dzielił się wrażeniami z zabiegów kosmetycznych i modowych eksperymentów. Niestety, młody Brazylijczyk zmarł 3 października, kilka tygodni po tym, jak przeszedł operację plastyczną uniesienia kącików oczu, zwaną potocznie "foxy eye".

Zabieg, którego celem było nadanie oczom bardziej kociego, egzotycznego kształtu, przeprowadził znany chirurg Fernando Garbi. Junior dokumentował proces rekonwalescencji w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia swojej opuchniętej i posiniaczonej twarzy. Już wtedy pojawiały się obawy co do możliwych powikłań.

Nie żyje popularny influencer. Miał tylko 31 lat

Kilka tygodni przed śmiercią influencer zgłosił się do lokalnych mediów i policji w São Paulo, oskarżając chirurga o błąd w sztuce lekarskiej, oszustwo oraz spowodowanie poważnych obrażeń ciała. Według Juniora, powikłania po zabiegu były poważne i zagrażały jego zdrowiu.

Bliski przyjaciel zmarłego, Gean Souza, ujawnił, że w dniu tragedii Junior poczuł się bardzo źle, miał duszności i został przewieziony na oddział ratunkowy w publicznym szpitalu. Adwokat chirurga Fernando Garbiego odrzuca wszelkie powiązania jego klienta ze śmiercią influencera, określając oskarżenia mianem "poszukiwania rozgłosu” i zapowiadając kroki prawne wobec osób pomawiających lekarza.

