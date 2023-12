"Chłopi" dostaną Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego? Dziś poznamy nominacje Akademii!

„Chłopi” w reż. DK Welchman i Hugh Welchmana to zdecydowanie najpopularniejszy polski film od czasu pandemii, która na nowo zdefiniowała branżę kinową – od marca 2020 roku żadna polska produkcja nie zebrała takiej widowni. Polskiego kandydata do Oscara do tej pory zobaczyło rekordowe ponad 1,65 miliona widzów. Film wchodzi również do dystrybucji w innych krajach - pierwsze pokazy w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii już się odbyły.

"Chłopi" powalczą o Oscary we wszystkich kategoriach?

Sony Pictures Classics, dystrybutor filmu w Stanach Zjednoczonych, zgłosił „Chłopów” do wszystkich kategorii nagród Akademii Filmowej, najważniejsze z nich to: Najlepszy Film, Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy Film Animowany, Najlepszy Scenariusz Adaptowany, Najlepsza Muzyka Filmowa (Łukasz L.U.C Rostkowski) i Najlepsza Piosenka Oryginalna („Koniec Lata”).

- Mam nadzieję, że świat doceni ten niezwykle odważny a zarazem tak klasyczny i pracochłonny obraz tworzony siłą ludzkiej determinacji i charakteru w dobie wkraczającej AI (sztuczna inteligencja) - powiedział nam o szansach na nagrodę Łukasz "L.U.C." Rostkowski, twórca muzyki.

21 grudnia poznamy tzw. shortlisty do Oscarów w kilku kategoriach. Wśród nich trzy istotne dla "Chłopów": film międzynarodowy, piosenka i muzyka.