Tak naprawdę wygląda Ralph Kaminski. Bez peruki nikt by go nie poznał! Prawdziwe włosy powalają

Damięcki wziął ogromny kredyt, by zaimponować ukochanej. Ta go zostawiła, a długi zostały. "Bank pukał do drzwi"

"Razem OdNowa": Program Chodakowskiej i Krupy budzi skrajne emocje

W programie "Razem OdNowa" poznajemy pary z różnymi "problemami", którym Ewa Chodakowska i Joanna Krupa (niedawno po drugim rozwodzie - przyp. red.) w teorii mają pomagać w związku. Narzędziami, jakich używają, były do tej pory między innymi: nauka tańca na rurze, nauka chodzenia na szpilkach i odchudzanie przy pomocy szerokiej gamy niezbyt subtelnie lokowanych produktów ulubionej trenerki Polaków - diety, platformy ćwiczeniowej i obozów treningowych.

"Razem OdNowa": Pierwszy odcinek w ogniu krytyki

Już pierwszy odcinek nie przypadł do gustu widowni - Sandra i Rafał, pierwsi bohaterowie programu, są małżeństwem z trójką dzieci. Spore kontrowersje wzbudziło zachowanie Rafała w stosunku do partnerki, którą nieustannie krytykował, nie widząc w sobie wad. Do tego wciąż jej zarzucał, że opieka nad dziećmi i prowadzenie domu to nie jest ciężka praca... Podczas testu sprawnościowego pod okiem Chodakowskiej żadne z nich nie popisało się szczególnie dobrą formą. Dowiedzieliśmy się, że pan Rafał, który nie rodził żadnych dzieci, od ślubu przytył 10 kilo. Za to pani Sandra, która urodziła troje dzieci, przytyła kilo 5. Jednak to ona została wysłana na obóz treningowy, dietę i... naukę tańca na rurze, by być atrakcyjną dla małżonka. Z kolei Rafałowi Ewa zasugerowała, żeby nie przesadzał z piciem piwa.

"Razem OdNowa": skandaliczny drugi odcinek? Widzowie w szoku!

Jednak to drugi odcinek wywołał prawdziwą burzę w sieci. Monika i Patryk otwarcie mówili w programie o swoich problemach. Zwłaszcza Monika była bardzo otwarta - opowiedziała o tym, że zdradzała męża z kolegą z pracy bo nie zadowalał jej w łóżku. Zdradziła przed kamerą, że lubi przebieranki oraz chciałaby, żeby ojciec jej dziecka targał ją za włosy i dawał klapsy. "Patryk bał się eksperymentów. Ja lubię coś nowego, lubię się przebrać, lubię zaskoczyć" - opowiedziała. "Ja bym chciała poczuć, że mnie pożądasz, że jesteś takim kotem. Masz pokazać, że masz jaja. Złap mnie za włosy, pociągnij i strzel mi w tyłek. Lubię poczuć, że jesteś męski. Zrób to, jak facet!" - dodała.

Okazało się, że zostawiła męża dla kochanka, a wróciła do niego gdy... kochanek zostawił ją dla innej, bo "nie miała gdzie się podziać". Z kolei Patryk wyznał, że ma problem z wybaczeniem i zapomnieniem. Żona nie omieszkała też wspomnieć, że wciąż nie radzi sobie w sypialni i ma problemy z erekcją.

"Prosto mówiąc, mamy problemy w łóżku. Kiedy dochodzi do zbliżenia po pewnym czasie u męża, tak jakby wszystko przestaje działać"

Warto dodać, że przed kamerami występowała cała rodzina, również 2 synów. Jak dowiedzieli się widzowi - to od jednego z nich Patryk dowiedział się o romansie żony... "Od syna dowiedziałem się, że jest ktoś inny", wyznał nieszczęśliwy partner Moniki."Karma wróciła. Tamta osoba potraktowała mnie tak, jak ja potraktowałam Patryka... no i nie miałam, gdzie się podziać z dziećmi" - zwierzyła się przed kamerami słubiczanka. W programie uznano, że wysłanie ich razem do SPA, na obóz Chodakowskiej (oczywiście) i skierowanie Patryka na boks pomoże.

Chodakowska broni pary: "POTRZEBOWALI WSPARCIA"

Głos w sprawie krytyki zabrała na swoim Instagramie Ewa Chodakowska:

"Nie cichną dyskusje, na temat drugiej pary, naszego programu: „RAZEM OdNowa”. Drugi odcinek, mocno wstrząsnął widzami, a w efekcie internetem.. no cóż... i ja podzielam ten wstrząs.. Przeżyłam ten odcinek wyjątkowo mocno. Pamiętam każdą scenę i wszystkie trudne emocje, towarzyszące mi na planie. Temat przerósł mnie po stokroć i wyssał ze mnie moce już po pierwszym dniu..A przecież mieliśmy przed sobą jeszcze całe 8 tygodni pracy. Zrozumiałam szybko, ze zamiast skupiać całą uwagę na sobie i mojej reakcji, powinnam skupić się na naszych bohaterach, KTÓRZY POTRZEBOWALI WSPARCIA.Dostali je od nas wszystkich, a przede wszystkim, od specjalistów. Seksuolog wkroczył do akcji. Rozpoczynając prace z parą, nie wiemy z jakim problemem sie zmierzymy i jaki będzie efekt końcowy tej pracy" - napisała trenerka.Widzowie jednak wciąż nie wierzą w intencje Moniki, która oczywiście była pomysłodawczynią pójścia z problemami do telewizji. Po "Razem OdNowa" to na nią spadła krytyka, a nawet... Caroline Derpieński zasypała skrzynkę jej męża wiadomościami, w których namawia go do zostawienia niewiernej partnerki!

"Razem OdNowa": Caroline Derpieński wkracza do akcji

"Zostaw tą okropną kobietę. Ona tobą manipuluje. Jest to zła osoba. Jak raz zdradziła, to zrobi to ponownie. I powiem ci że wcale nie jest atrakcyjna!" - napisała "Dolarsowa królowa" w wiadomościach, które ujawniła Monika. "Ona powie ci wszystko żeby tylko mieć gdzie mieszkać i żeby ktoś zajął się jej dziećmi. Po prostu ona nie ma gdzie iść, więc traktuje cię jak niańkę i bankomat. Zrobiła z ciebie pośmiewisko. Osoba która kocha nigdy nie powie o problemach ze wzwodem ukochanej osoby. To picz. Wstrętna. Otwórz oczy" - kontynuowała niewzruszona Caroline, mimo że Patryk dał jej do zrozumienia że kocha żonę i daje jej drugą szansę...

"Jakim prawem piszesz do mojego męża?! Wara od mojej rodziny! program skończył się dawno temu, jesteśmy dalej razem i jesteśmy SZCZĘŚLIWI" - napisała Monika przy upublicznionych wiadomościach od Derpieński.Zamieszanie medialne i wywlekanie tak prywatnych spraw faktycznie jest dobre dla rodziny?

Zobacz również:Caroline Derpienski MIAŻDŻY Joannę Krupę. "Jest już przeżytkiem...". Dalej jest jeszcze ostrzej!

Joanna Krupa zdradziła partnera. Przyznała to po latach. "Zdradziłam go, zamiast mu podziękować"

Tak Ewa Chodakowska wybiera kościoły, do których chodzi na msze. Ważne kryterium dotyczące księży