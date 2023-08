Joanna Krupa zdradziła partnera. Przyznała to po latach. "Zdradziłam go, zamiast mu podziękować"

Joanna Krupa pojawiła się ostatnio na konferencji prasowej kolejnego sezonu "Top Model". To już 12 edycja programu, którego modelka jest jedną z najważniejszych twarzy. "Dżoana" wyglądała jak zwykle świetnie - w różowym, obcisłym kombinezonie z bardzo głębokim dekoltem przyciągała uwagę. Miała też dobry nastrój, choć nie od dziś wiadomo, ze w życiu prywatnym nie układa jej się ostatnio najlepiej. Gwiazda rozwodzi się z mężem, naprzemiennie opiekują się córką, a pogłoski o ociepleniu ich stosunków nie zostały oficjalnie potwierdzone przez żadnego z małżonków. Gwiazda "Top Model" chętnie rozmawiała z dziennikarzami i cierpliwie odpowiadała na pytania, nawet te bardziej drażliwe, jak to o zdradę.

Joanna Krupa zaskoczyła wyznaniem o zdradzie

Celebrytka zapytana o to czy bałaby wstanie wybaczyć zdradę, odpowiedziała, że jest jej bardzo trudno postawić się w takiej sytuacji, ponieważ nigdy tego nie przeżyła. Przyznała jednak, że zna sprawę z drugiej strony, bo sama popełniła ten błąd. Przyznała, ze kiedyś zdradziła partnera i to było bolesne doświadczenie: - Zawsze byłam na nie, bo wiem, że to boli. Ja kiedyś zdradziłam boyfrienda, jak miałam 22 lata, bo już nie chciałam z nim być. Zdradziłam go, zamiast mu podziękować. Wiem, jak to go strasznie zabolało. Po chwili dodała, że to czy sama wybaczyłaby zdradę zależałoby od okoliczności i uczuć do drugiej osoby. - Nie chciałabym być zdradzona, ale ciężko jest mi powiedzieć. Wolałabym nie być zdradzona, ale jakby przyszła sytuacja i jestem zakochana w kimś i ktoś zrobił ogromny mistake, może bym wybaczyła. Nie wiem... - powiedziała z zadumą.

Łobuzy i Joanna Krupa o charytatywnej piosence Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.