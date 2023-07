Joanna Krupa szaleje na wakacjach z córką i MĘŻEM! "Rozwodu nie będzie? Super"

On to naprawdę zrobił!

jak to się stało?!

Cleo żegna się z "The Voice Kids"! Sensacyjne doniesienia. Poznaliśmy nazwiska nowych jurorów!

To prawdziwe gwiazdy estrady

ile on zarabia?!

Joanna Krupa i Douglas Nunes - ślub, dziecko, pozew rozwodowy

Joanna Krupa zdaje się nie mieć szczęścia do mężczyzn. Modelka i celebrytka, w Polsce znana przede wszystkim z programu "Top Model", ma za sobą m.in. związki z Jensenem Acklesem i Wayne’em Boichem. Joanna Krupa jest też po rozwodzie - z przedsiębiorcą Romainem Zago. Wszyscy myśleli, że tym jedynym dla gwiazdy "Top Model" będzie Douglas Nunes. W 2018 roku para wzięła ślub zarówno cywilny, jak i kościelny, ale pięć lat później sielanka się skończyła. Mąż Joanny Krupy złożył pozew o rozwód. Teraz jednak niespodziewanie modelka pokazała filmik z wakacji we Włoszech. Widzimy na nim głównie mamę i córkę oddające się szaleństwom na motorówce. W pewnym momencie w nagraniu mignął jednak... Douglas Nunes, co rozbudziło ciekawość fanów.

Joanna Krupa na wakacjach z mężem i córką

Jedna z fanek zapytała Joannę Krupę prosto z mostu, mając nadzieję, że małżonkowie do siebie wrócili. "Rozwodu nie będzie? Super" - napisała. "Myślę, że to tylko wspólne wakacje z córką. Przykre to" - odpisała inna użytkowniczka Instagrama. I niestety trafiła w dziesiątkę, bo po chwili głos zabrała sama Joanna Krupa, ucinając wszelkie wątpliwości. "Tak, tylko Wspólne dla córki" - poinformowała jednoznacznie modelka. Żałujecie, że Joanna Krupa i Douglas Nunes nie są już razem? Zobaczcie w naszej galerii ich wspólne fotki.