Chora Martyna Wojciechowska pokazała twarz z bliska. Leczy się specjalnym rosołem

Martyna Wojciechowska zwiedziła już niemal cały świat. Ostatnio w swoim podróżniczym notatniku mogła odhaczyć kolejne miejsce. Z okazji swoich 50. urodzin razem z córką i przyjaciółką wybrała się do Rzymu. Trudno uwierzyć, że gwiazda TVN w stolicy Włoch była po raz pierwszy. A jednak!

- pochwaliła się w mediach społecznościowych Martyna Wojciechowska. Potem podróżniczka pojawiła się na gali Wszechmocne 2024, gdzie udzieliła wywiadu Pudelkowi. Nie było to zwykła rozmowa. Gwiazda TVN poproszona została o ocenę pierwszych dam - Jolanty Kwaśniewskiej i Agaty Dudy. O pierwszej Martyna Wojciechowska mówiła w samych superlatywach. Z kolei żona Andrzeja Dudy podsumowana została dość brutalnie.

Jest mi bardzo przykro, jest mi bardzo żal tej niesamowitej szansy, przed którą stała pani prezydentowa i jej nie wykorzystała. Szansy do mówienia o rzeczach ważnych, do reprezentowania kobiet, do reprezentowania tych, którzy głosu nie mają i do nagłaśniania w ogóle ważnych spraw. Więc to, co mi towarzyszy, to poczucie smutku i zmarnowanej szansy