Ma na co narzekać?

Zamieszanie wokół pogrzebu Bogumiły Wander. Mnożą się pytania. Co z pochówkiem legendy TVP?

Martyna Wojciechowska chora. "Dostałam kolejny antybiotyk i bezwzględny nakaz leżenia w łóżku"

Martyna Wojciechowska nie boi się ekstremalnych wyzwań. Dalekie podróże w niekoniecznie bezpieczne miejsca to dla niej chleb powszedni. Niektórzy pamiętają jeszcze to, jak gwiazda TVN wystąpiła w ultratrudnym rajdzie Sahara - Dakar. Niedawno Martyna Wojciechowska miała osobliwą przygodę w gruzińskiej windzie. - O Boże, nie! Nie! Ratunku! Otwórzcie mnie - krzyczała na nagraniu dziennikarka. Na jakiś czas gwiazda TVN musi sobie jednak z podróżowaniem dać spokój. Wszystko z powodów zdrowotnych. - Choroba nie odpuszcza. Okazało się, że po trzech tygodniach udawania, że się leczę mam już… zapalenie płuc, więc dostałam kolejny antybiotyk i bezwzględny nakaz leżenia w łóżku - przekazała za pośrednictwem Instagrama Martyna Wojciechowska. Sprawdza się zatem stara zasada - nie warto leczyć się samemu.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska ma "chorobowym" ma czas na swoją wielką pasję

W trudnych chwilach prezenterkę i podróżniczkę wspierają jej ukochane koty. - Na szczęście mam przy sobie dwóch najlepszych pielęgniarzy i okłady z kotów, więc wierzę, że będzie tylko lepiej - optymistycznie zaznaczyła Martyna Wojciechowska. Podczas "chorobowego" gwiazda TVN ma też czas na jedno ze swoich ulubionych zajęć. Przy okazji zdradziła swój sekret. - A ponieważ nie pracuje i nie włączam komputera, to mogę zająć się jedną z moich największych pasji - wyjawiła dziennikarka. Chodzi o krzyżówki. - Wiecie, że ja je zabieram na każdy kraniec świata? Mogę zapomnieć ładowarki do telefonu, ale krzyżówki panoramiczne są zawsze w moim plecaku! - napisała Martyna Wojciechowska, która ma za sobą burzliwy okres w życiu prywatnym. W 2020 roku gwiazda TVN poślubiła Przemysława Kossakowskiego, a już w kolejnym roku para poinformowała o rozstaniu. Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że Kossakowski wziął kolejny ślub. O nowym partnerze Martyny Wojciechowskiej na razie za to nie słychać.

Sonda Lubisz Martynę Wojciechowską? TAK NIE