Rzymskie 50. urodziny Martyny Wojciechowskiej. Nie do wiary kto jej towarzyszył

Martyna Wojciechowska obchodzi swoje 50. urodziny. Znana i lubiana dziennikarka wybrała się z okazji jubileuszu do Rzymu i zaskoczyła swoim wyznaniem. "To mój pierwszy raz w Rzymie" - wyznała podróżniczka. Jednak Wojciechowska nie pojechała do Włoch sama. Towarzyszyły jej dwie bliskie osoby.