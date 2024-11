Choroba przyszła nagle. Gwiazdor "Pytania na śniadanie" prosi fanów o pomoc

Oliwia Bieniuk kusi w powycinanej sukience. Tak wyszła na czerwony dywan. Co na to tata?

Robert Stockinger to znany i lubiany dziennikarz telewizyjny. Jest synem aktora Tomasza Stockingera i Jolanty Stockinger. Podobnie jak znany ojciec, postanowił związać zwoje życie zawodowe z mediami. Ukończył studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Pierwsze kroki w zawodzie stawiał jako stażysta w TVN. W 2013 roku Robert Stockinger dołączył do zespołu reporterów "Dzień dobry TVN". Później szybko piął się po szczeblach kariery i mogliśmy oglądać go na wizji obok m.in: Doroty Wellman, Ewy Drzyzgi czy Anny Senkary. Ze stacją związany był przez kilkanaście lat. Niespodziewanie, pod koniec 2023 roku poinformował o rozstaniu z TVN.

Szybko okazało się, że nie pozostanie zbyt długo bez pracy. Dołączył bowiem do zespołu konkurencyjnego "Pytania na Śniadanie". Wypełnił pustkę, która powstała po tym, jak przez TVP przeszedł huragan zmian.

Robert Stockinger poinformował o nagłej chorobie

19 stycznia 2024 roku Robert Stockinger zadebiutował jako prowadzący "Pytanie na śniadanie" u boku Joanny Górskiej. Od tamtej pory stał się jedną z największych gwiazd publicznej telewizji. Prowadzi nie tylko popularną śniadaniówkę, ale również różne imprezy stacji. W nowej edycji "The Voice Senior" przejmie rolę prowadzącego po Rafale Brzozowskim. Towarzyszyć mu będzie ulubienica widzów, Marta Manowska.

We wtorkowy poranek, 26 listopada, prowadził kolejne wydanie śniadaniówki. Na planie nie szczędził uśmiechów, nie opuszczał go również dobry humor. Niestety, szybko się to zmieniło. Kilka godzin po zakończeniu programu opublikował na Instagramie nagranie z testem:

Błogi poranek, nic nie zapowiadało nadchodzącej katastrofy.

Jak wyznał w kolejnej relacji, niespodziewanie dopadła go gorączka oraz grypa żołądkowa. Zwrócił się do swoich fanów z prośbą o pomoc.

Macie sposoby na to cholerstwo? Nie ma czasu na chorowanie - napisał Stockinger.

