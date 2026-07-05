Chwile grozy u znanej piosenkarki. Elwira Mejk miała wypadek, na drogę wbiegły psy

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-05 14:07

Liderka zespołu disco polo Mejk uczestniczyła w groźnym wypadku w drodze na kolejny koncert. Elwira Mejk zderzyła się ze zwierzętami, a powrót do domu wydłużył się do ośmiu godzin, ponieważ - jak zrelacjonowała - ubezpieczyciel odmówił jej natychmiastowej pomocy. Piosenkarka zapewniła jednak, że jest cała i zdrowa, jak też gotowa do powrotu w trasę.

Wokalistka formacji Mejk zmierzała na kolejny zaplanowany koncert, aby spotkać się z publicznością. Niestety, nocną podróż przerwało bardzo niebezpieczne zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt. Elwira Mejk poinformowała, że w drogowym zamieszaniu brało udział kilka samochodów osobowych, co mocno skomplikowało całą sytuację.

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Elwira Mejk uspokaja fanów i dziękuje za wsparcie po wypadku

Wokalistka disco polo chętnie dzieli się z odbiorcami swoją codziennością, co udowodniła już wcześniej, chociażby opowiadając o trudach leczenia boreliozy. Tym razem intensywnie koncertująca piosenkarka zrelacjonowała w sieci groźne zdarzenie z trasy. Gwiazda udostępniła na Instagramie ujęcia mocno zniszczonego pojazdu. Jednocześnie od razu zaznaczyła, że wszyscy uczestnicy zdarzenia wyszli z niego bez szwanku, i wyraziła wdzięczność za okazane wsparcie.

"Na koncert Biesiady Leśna Iława nie dotrzemy. Żyjemy, nic nam nie jest" - podpisała zdjęcia pojazdu ze stłuczoną szybą i uruchomionymi poduszkami powietrznymi.

"Dziękujemy Wam za wszystkie wiadomości, telefony, słowa otuchy i wsparcia. To naprawdę wiele dla nas znaczy. Do zobaczenia już w sobotę. Wracamy w trasę" - dodała na kolejnym insta story.

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Wypadek z udziałem piosenkarki. Pod jej koła wbiegły owczarki

Piosenkarka podróżowała ze Śremu w kierunku Iławy. W późnych godzinach wieczornych na wysokości miejscowości Szubin w województwie kujawsko-pomorskim na jezdnię wtargnęły nagle dwa owczarki niemieckie. W zwierzęta uderzyło auto artystki oraz dwa inne pojazdy. Maszyny uległy bardzo poważnym uszkodzeniom, ale na szczęście żaden z podróżujących pasażerów nie odniósł dużych obrażeń.

"Kilka słów o tym co wydarzyło się tej nocy... Po koncercie plenerowym w Śremie ruszyliśmy na koncert klubowy do Biesiady Leśna Iława. Jechałyśmy drogą S5. Około godziny 23:30, na wysokości Szubina, prosto pod nasze auto wbiegły dwa owczarki niemieckie. Zderzenia nie dało się uniknąć. Dwa samochody jadące za nami również uderzyły w psy. W naszym aucie otworzyły się poduszki powietrzne, a samochód został poważnie uszkodzony" - zrelacjonowała.

Na miejscu zdarzenia pojawili się, oczywiście, funkcjonariusze policji. Dotarł tam również właściciel psów, przyznając, że zwierzęta uciekły mu z posesji. Prawdziwym problemem okazała się jednak postawa towarzystwa ubezpieczeniowego, które po długim oczekiwaniu odmówiło wsparcia. Piosenkarka musiała samodzielnie zorganizować transport uszkodzonego samochodu na lawecie, przez co ostatecznie dotarła do domu dopiero po wyczerpujących ośmiu godzinach. Najważniejsze, że cała i zdrowa!

Wokalistka Elwira Mejk śpiewa na scenie. Na miniaturach zniszczone auto po wypadku. Szczegóły zdarzenia na SE.
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Kim jest Elwira Mejk? Kariera gwiazdy muzyki disco polo

Pochodząca z Morąga artystka od najmłodszych lat wiązała swoją przyszłość z muzyką. Zanim zdobyła ogólnopolską sławę, pracowała w lokalnym kanale telewizyjnym. W latach 90. założyła grupę muzyczną MEJK, która otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. Popularność przyniosła jej także posada prezenterki w stacji Polo TV oraz rola prowadzącej podczas wielu koncertów i festiwali muzycznych. Prywatnie gwiazda jest matką dwóch synów.

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