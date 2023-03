Prezenter ma głowę do interesów!

Agnieszka Chylińska nieco zmniejszyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Jej ostatnie posty na Instagramie wstawiono 3 marca, dotyczyły jej nowego utworu i teledysku "Drań", który osiągnął ponad 2,5 mln wyświetleń. "Jest nam tak miło, że pokochaliście tę piosenkę", pisała entuzjastycznie Chylińska. Teraz została zmuszona przerwać milczenie, a wszystko przez to, że ktoś próbuje robić z niej oszustkę! Wokalistka udostępniła na swoim profilu na Facebooku post ostrzegający fanów. Ludzie są jej wdzięczni, bo - jak sami przyznają - o mały włos nie straciliby pieniędzy. "Właśnie przed chwilą bym się nabrała", napisała pani Karolina. Co się dzieje? To okropne, z czym musi mierzyć się Chylińska. Przeczytajcie ku przestrodze.

Chylińska przerywa milczenie. Robią z niej OSZUSTKĘ! To okropne, z czym się mierzy

Profil "Top Management" na Facebooku opublikował screeny, na których widać, jak rzekomo Agnieszka Chylińska prowadzi podejrzane losowania i próbuje wyłudzić od fanów pieniądze, mamiąc ich wygraną finansową. Okazuje się, że to oszustwo! Artystka nie jest autorką tych wpisów, to także nie jest jej konto. Wokalistka udostępniła wpis na Facebooku.

"Nie dajcie się nabrać! Ponownie FRAJERZY, OSZUŚCI, WYŁUDZACZE - bazują na Waszej uwadze. Agnieszka Chylińska NIE PROWADZI ŻADNYCH TEGO TYPU AKCJI. Nie dajcie się okraść", napisał Top Management na Facebooku (pisownia oryginalna).

Agnieszka Chylińska zamieściła krótki komentarz, będący wykrzyknikami, które mają zwrócić uwagę jej fanów ten problem. Ludzie w komentarzach jej dziękują i przekazują sobie rady, jak nie paść ofiarą tego typu oszustw. Uważajcie i bądźcie czujni!

Zobacz również galerię zdjęć: Chylińska pokazała nowe tatuaże

Sonda Lubisz Agnieszkę Chylińską? Tak Nie Nie mam o niej zdania