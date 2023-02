Post Chylińskiej postawił wszystkich na nogi. Pisze o "nagłej śmierci"

Agnieszka Chylińska nie należy do wyjątkowo wylewnych gwiazd, który w wywiadach na okrągło mówią o swoim życiu prywatnym. Artystka raczej unika rozmów z dziennikarzami, przynajmniej tymi z serwisów internetowych, dlatego fani zdają sobie sprawę, że medium, z którego dowiedzą się o idolce najwięcej, jest Instagram. To właśnie tam gwiazda podzieliła się wyjątkowym zdjęciem, dziękując wszystkim za Platynową Płytę za sprzedaż krążka "Never Ending Sorry".

Post Agnieszki Chylińskiej postawił wszystkich na nogi. Pisze o "nagłej śmierci"

Agnieszka Chylińska odebrała wspominaną wyżej nagrodę podczas tegorocznej gali Bestsellery Empiku. Gwiazda jest bardzo wdzięczna fanom za tak niesamowity odbiór jej kolejnego dzieła, jednak, jak podkreśla, Platynowa Płyta w wersji fizycznej nie jest jej do niczego potrzebna, bo zdaje sobie sprawę, że może przysłużyć się celom charytatywnym. Tak właśnie stawało się z dotychczasowymi statuetkami Agnieszki, jednak najnowsza powędruje do wyjątkowej osoby.

- Większość statuetek, Złotych Płyt oddałam na wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Przydają się wtedy bardziej, niż kurząc się w moim pokoju. Mają swoje drugie życie, ale Platynowa Płyta za sprzedaż albumu "Never Ending Sorry" pojedzie ze mną do mojej mamy. Pochwali się koleżankom, będzie dumna.To dla niej takie ważne.

Do zdjęcia, które opatrzyła tak wyjątkowym wpisem, zapozowała z wieloletnią agentką. To właśnie emocje związane z przeżyciami jej przyjaciółki towarzyszyły jej podczas tworzenia "Never Ending Sorry".

- To próby podnoszenia się po kolejnej niekończącej się batalii z człowiekiem, który okradł mnie i moją ukochaną agentkę Joasię. To trud nieudolnego towarzyszenia jej, gdy zostaje nagle sama z dziećmi, po nagłej śmierci męża, a ja staram się nucić pod nosem w jakimś nerwowym letargu, bo nie wiem, czy ona będzie przy mnie po tym, co się stało - dodała.

W ostatniej części wpisu Chylińska wyraziła wdzięczność za wieloletnie oddanie swoich fanów, oraz pomoc i obecność bliskich.